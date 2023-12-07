تتطلع ولاية نيوجيرسي إلى تحسين اللوائح الخاصة بوضع المستودعات

تتخذ ولاية نيو جيرسي خطوات لمعالجة صناعة المستودعات المزدهرة من خلال تقديم تشريعات تهدف إلى تحديث قواعد تقسيم المناطق التي عفا عليها الزمن. وبموجب مشروع القانون المقترح، ستكون البلديات في جاردن ستيت مؤهلة للحصول على تمويل يصل إلى مليون دولار لإعادة النظر في قوانينها ومراجعتها لوضع مبادئ توجيهية أكثر وضوحًا بشأن الأماكن التي يمكن أو لا يمكن أن توجد فيها المستودعات.

قدم عضو الجمعية جو دانييلسن، الذي يمثل سومرست، مشروع القانون، الذي يتضمن أيضًا برنامجًا تجريبيًا لتعويض المدن التي ترغب في إجراء دراسات تخفيف المستودعات. الهدف من هذه الجهود هو التأكد من أن وضع مباني المستودعات الضخمة يتم تنظيمه بشكل جيد ومتوازن مع احتياجات واهتمامات المجتمعات.

شهدت صناعة المستودعات نموًا كبيرًا في نيوجيرسي، مما أدى إلى دفع النشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل. ومع ذلك، فقد أثار أيضًا مخاوف بشأن التأثير على الازدحام المروري والبيئة وقيمة العقارات في مناطق معينة. ويسعى هذا التشريع إلى تحقيق التوازن بين دعم التنمية الاقتصادية وحماية مصالح السكان المحليين.

وفي أخبار أخرى، شق مرض تنفسي يصيب الكلاب طريقه إلى الساحل الشرقي، مما أثر على مئات الكلاب وتسبب في بعض الوفيات. وتنصح الجمعية الطبية البيطرية الأمريكية أصحاب الكلاب بإبقاء حيواناتهم الأليفة معزولة، إن أمكن، لمنع انتشار المرض.

بالإضافة إلى ذلك، حُكم على مدرب تنس سابق للشباب في مقاطعة مونماوث بالسجن لأكثر من 50 عامًا لارتكابه جرائم متعددة، بما في ذلك الاختطاف والاعتداء الجنسي الجسيم. ولن يكون تيري كو، المعروف أيضًا باسم فيكتور لي، مؤهلاً للحصول على الإفراج المشروط حتى يبلغ من العمر 72 عامًا.

علاوة على ذلك، بعد إضراب دام 119 يومًا، توصل مستشفى جامعة روبرت وود جونسون ونقابة الممرضات إلى اتفاق مبدئي. وسينتهي الإضراب، الذي كان مدفوعًا في المقام الأول بالمخاوف بشأن مستويات التوظيف، إذا تم التصديق على الاتفاقية.

وأخيرًا، اعترف ساعي رسائل سابق من نيوجيرسي بأنه مذنب في سرقة البريد لسرقة آلاف الدولارات من المتاجر الواقعة على طول طريقه. يواجه جوزيف فينوتو ما يصل إلى خمس سنوات في السجن الفيدرالي وغرامة تصل إلى 250,000 ألف دولار.

تواصل نيوجيرسي مواجهة التحديات المختلفة والعمل على إيجاد حلول تضمن رفاهية وازدهار سكانها.