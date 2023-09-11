الاكتشاف المفاجئ لنوع جديد من الزلازل القمرية

حقق العلماء اكتشافًا رائعًا في دراستهم للزلازل القمرية. عندما وضع رواد فضاء أبولو أجهزة قياس الزلازل على سطح القمر، وجدوا أن القمر يتعرض لهزات قمرية، على غرار الطريقة التي تتعرض بها الأرض للزلازل. تأتي هذه الزلازل القمرية في أربعة أنواع مختلفة: العميقة، والضحلة، والحرارية، وتلك الناجمة عن تأثيرات النيزك. ومع ذلك، كشف تحليل حديث لبيانات الزلازل الحرارية المسجلة بواسطة أدوات مهمة أبولو 17 عن نوع خامس من الزلازل القمرية التي لم تكن معروفة من قبل.

خلال مهمة أبولو 17، تمت معايرة ثلاثة أجهزة قياس الزلازل لتسجيل الزلازل الحرارية على القمر. جمعت هذه الأجهزة البيانات من أكتوبر 1976 إلى مايو 1977. وتحدث الزلازل الحرارية بسبب التغيرات الشديدة في درجات الحرارة مع انتقال القمر من النهار إلى الليل، والتي تتراوح من 250 درجة فهرنهايت (121 درجة مئوية) إلى -208 درجة فهرنهايت (-133 درجة مئوية).

وباستخدام تقنيات متطورة، بما في ذلك التعلم الآلي، قام باحثون من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا بإعادة فحص البيانات. واكتشفوا أن الزلازل الحرارية تحدث بانتظام خلال النهار، لكنهم وجدوا أيضًا هزات إضافية لا علاقة لها بالزلازل الحرارية. هذه الزلازل الجديدة وقعت فقط في الصباح.

ولتحديد مصدر هذه الزلازل الغامضة، فوجئ الباحثون عندما اكتشفوا أنها نشأت من قاعدة الهبوط القمرية أبولو 17. كل صباح، عندما تسخن الشمس قاعدة الهبوط، فإنها تتوسع وتهتز، مسببة الزلازل. تحدث هذه الزلازل بانتظام ملحوظ، حيث تحدث كل خمس إلى ست دقائق على مدى خمس إلى سبع ساعات أرضية.

في حين أن هذه الزلازل القمرية قد لا تحدث بشكل طبيعي، إلا أنها لا تزال تساهم في فهمنا للنشاط الزلزالي للقمر. هذه المعرفة ضرورية لتطور القمر في المستقبل.

ويؤكد الباحثون على أهمية دراسة البيانات الموجودة لتصميم تجارب ومهمات يمكنها الإجابة على الأسئلة الصحيحة حول القمر. والقمر هو الجسم السماوي الوحيد، إلى جانب الأرض، الذي يمتلك أجهزة قياس زلازل متعددة على سطحه، مما يوفر فرصة فريدة لدراسة جسم كوكبي آخر بعمق.

في الأشهر الأخيرة، تم نشر أداة زلزالية جديدة تسمى أداة النشاط الزلزالي القمري (ILSA) على القمر بواسطة مركبة الهبوط الهندية Chandrayaan 3. وتمكنت من تسجيل زلزال قمري طبيعي في 26 أغسطس 2023، على الرغم من أن المصدر الدقيق للزلزال لا يزال قيد التحقيق.

إن إجراء المزيد من الأبحاث حول النشاط الزلزالي القمري سيساعد العلماء على رسم الحفرة الموجودة تحت سطح القمر والبحث عن الرواسب. بالإضافة إلى ذلك، من خلال وضع أجهزة قياس الزلازل في المناطق المظللة بشكل دائم في القطب الجنوبي للقمر، يمكن للباحثين اكتشاف الجليد المائي المحتجز تحت السطح، حيث تنتقل الموجات الزلزالية بشكل أبطأ عبر الماء.

ونشرت نتائج هذه الدراسة في مجلة البحوث الجيوفيزيائية – الكواكب في 5 سبتمبر.

مصادر:

– المقال المصدر الأصلي

– مجلة البحوث الجيوفيزيائية – الكواكب (5 سبتمبر 2023)