يمكن أن تؤثر قواعد القيادة الجديدة المقترحة على مجتمعات مقاطعة أوكلاند

تهدف القواعد الفيدرالية الجديدة التي اقترحتها إدارة الرئيس جو بايدن إلى تقليل الرصاص في مياه الشرب ومنع أزمات الصحة العامة مثل تلك الموجودة في فلينت وواشنطن العاصمة. وتقود وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) هذا الجهد من خلال تحديد المجتمعات التي لديها خطوط مياه تحتوي على الرصاص. . ونتيجة لذلك، قد يُطلب من ما يقرب من عشرين مجتمعًا في مقاطعة أوكلاند استبدال خطوط المياه الرصاصية الخاصة بهم خلال السنوات العشر القادمة.

حددت وكالة حماية البيئة العديد من المجتمعات في مقاطعة أوكلاند التي لديها خطوط خدمة رائدة، بما في ذلك ماديسون هايتس، وبيركلي، وبليزانت ريدج، وساوثفيلد، وبلومفيلد تاونشيب، وغيرها. حددت وزارة البيئة والبحيرات الكبرى والطاقة في ميشيغان أيضًا مجتمعات إضافية في المقاطعة. ومن المتوقع أن يتم تحديد المزيد من المجتمعات في مقاطعة أوكلاند حيث من المقرر إجراء مخزونات أولية لأنابيب الرصاص في الخريف المقبل.

في حين أن بعض المجتمعات التي لديها عدد كبير من خطوط خدمة الرصاص قد تُمنح أكثر من 10 سنوات لاستبدالها، فإن الهدف العام هو التخلص من أنابيب الرصاص وتحسين جودة مياه الشرب. يمكن أن يكون للتعرض للرصاص آثار ضارة على الصحة، تتراوح من تأخر النمو لدى الأطفال إلى تلف الأعضاء لدى البالغين.

ولمعالجة هذه المشكلة، لا تتطلب القواعد المقترحة لوكالة حماية البيئة استبدال أنابيب الرصاص فحسب، بل تتطلب أيضًا خفض مستوى عمل الرصاص في الماء من 15 جزءًا في المليار إلى 10 أجزاء في المليار. وهذا يعني أن مرافق المياه ستحتاج إلى التصرف بشكل أسرع لمكافحة التلوث بالرصاص عندما يصل إلى هذا المستوى. تهدف وكالة حماية البيئة أيضًا إلى تحسين الطريقة التي تختبر بها المدن والبلدات مستويات الرصاص من خلال طلب عينتين بدلاً من واحدة.

في مقاطعة أوكلاند، الجهود المبذولة لاستبدال خطوط المياه الرصاصية جارية بالفعل في بونتياك. شرع مكتب مفوض الموارد المائية في مقاطعة أوكلاند في مشروع مدته 20 عامًا لاستبدال أكثر من 8,000 خط من خطوط خدمة المياه الرصاصية في جميع أنحاء المدينة، بتكاليف تقديرية تتراوح بين 45 مليون دولار إلى 60 مليون دولار. ومن المتوقع أن يخفف تمويل المنح الفيدرالية العبء المالي على السكان.

بشكل عام، تعد قواعد الرصاص الجديدة المقترحة جزءًا من جهد فدرالي أكبر لمكافحة التعرض للرصاص في مختلف جوانب الحياة اليومية. وبصرف النظر عن معالجة الرصاص في الماء، تطبق الحكومة أيضًا قيودًا أكثر صرامة على الطلاء الذي يحتوي على الرصاص وتهدف إلى التخلص من الرصاص في وقود الطائرات.

لتقليل الآثار الصحية للرصاص في مياه الشرب، يمكن للمقيمين اتخاذ العديد من الاحتياطات. يتضمن ذلك تنظيف الأنابيب، وشراء مرشحات نقطة الاستخدام المعتمدة، واستهلاك مياه الصنبور الباردة فقط. يعد الوعي والعمل ضروريين لضمان سلامة ورفاهية المجتمعات في جميع أنحاء مقاطعة أوكلاند.