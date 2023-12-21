مكتب التحقيقات الفيدرالي يحث على اليقظة في الرد على التهديدات الخادعة ضد المدارس

تلقت مناطق تعليمية متعددة في شمال غرب أوهايو رسائل بريد إلكتروني تهديدية تدعي أنها من "منظمة روسية" تستهدف المدارس الأمريكية. ومع ذلك، فقد قررت وكالات إنفاذ القانون، بما في ذلك وزارة الأمن الداخلي في ولاية أوهايو، ومركز تحليل الإرهاب والجريمة على مستوى الولاية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، أن هذه التهديدات ليست ذات مصداقية.

على الرغم من تطمينات سلطات إنفاذ القانون، قررت العديد من المناطق التعليمية، بما في ذلك واشنطن المحلية، وبيريسبورج، وساندوسكي، وفريمونت، وفندلي، ومنطقة جنوة، ومدينة أوريغون، زيادة الإجراءات الأمنية والحفاظ على تواجد مكثف للشرطة يوم الاثنين.

ردًا على هذه الحوادث، أكد ممثل إعلامي لمكتب التحقيقات الفيدرالي أن المكتب يأخذ التهديدات الخادعة على محمل الجد نظرًا للخطر المحتمل الذي تشكله على الأفراد الأبرياء. على الرغم من عدم وجود تهديد محدد وموثوق حاليًا، يواصل مكتب التحقيقات الفيدرالي العمل مع شركاء إنفاذ القانون المحليين والولائيين والفدراليين لجمع معلومات التهديد ومشاركتها والتصرف بناءً عليها.

ويحث مكتب التحقيقات الفيدرالي الجمهور على البقاء يقظًا والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه أو أفراد إلى سلطات إنفاذ القانون على الفور. كما شجعت وكالات إنفاذ القانون المحلية الطلاب على الإبلاغ عن أي شيء يثير قلقهم.

إن التهديدات الخادعة التي تستهدف المدارس لا تؤدي إلى تعطيل البيئة التعليمية فحسب، بل تعرض حياة الناس للخطر أيضًا. يعد التعاون بين سلطات إنفاذ القانون والمناطق التعليمية أمرًا بالغ الأهمية في الحفاظ على بيئات تعليمية آمنة للطلاب. من خلال البقاء يقظين والإبلاغ الفوري عن أي نشاط مشبوه، يمكن لأفراد المجتمع المساهمة في سلامة وأمن مدارسهم.