خرائط جوجل تعتذر عن توجيه المسافرين على طريق خطير عبر صحراء موهافي

أصدرت خرائط جوجل مؤخرًا اعتذارًا للمسافرين الذين تم توجيههم دون قصد لاتخاذ طريق خطير عبر صحراء موهافي في كاليفورنيا. تم الكشف عن الحادث عندما شاركت شيلبي إيسلر مقطع فيديو على TikTok، تروي فيه تجربتها المروعة بعد اتباع توجيهات خرائط جوجل لتجاوز إغلاق الطريق على الطريق السريع 15.

وفقًا لإيزلر، فإن الطريق المقترح قادها والعديد من السائقين الآخرين "مباشرة إلى الصحراء بدون طريق"، مما أدى إلى تحرك السيارات بسرعة 2 ميل في الساعة فقط وتعرضها لأضرار بسبب التضاريس الوعرة. أظهر الفيديو صفًا من المركبات العالقة، والتي اتبعت جميعها نفس الاتجاهات المشؤومة من خرائط جوجل.

ومن المفهوم أن إيسلر والسائقين الآخرين واجهوا صعوبات كبيرة، حيث لم تكن المساعدة من دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا متاحة بسبب الحوادث المستمرة على الطريق السريع. لقد تركوا في انتظار وصول شاحنة السحب لساعات.

ردًا على الحادث، أعرب متحدث باسم Google عن أسفه واعترف بالخطأ، قائلًا: "نحن نعتذر عن الحادث ولن نقوم بعد الآن بتوجيه السائقين الذين يسافرون بين لاس فيغاس وبارستو على تلك الطرق". يعد هذا الحادث بمثابة تذكير بأنه على الرغم من أن التكنولوجيا يمكن أن تبسط حياتنا إلى حد كبير، إلا أن هناك أوقاتًا يكون فيها من الضروري توخي الحذر والتحقق مرة أخرى من الطرق المقترحة.

الأسئلة الشائعة

س: كيف قامت خرائط Google بتوجيه المسافرين إلى صحراء موهافي؟



ج: نظرًا لإغلاق الطريق على الطريق السريع 15، عرضت خرائط Google طريقًا بديلاً يقود السائقين عبر صحراء موهافي، مما أدى إلى تقطع السبل بالعديد من المركبات.

س: هل تحملت Google مسؤولية الحادث؟



ج: نعم، اعتذرت خرائط Google عن الموقف وأكدت للمستخدمين أنهم لن يقوموا بعد الآن بتوجيه السائقين عبر تلك المنطقة الخطرة.

س: كيف كان رد فعل المسافرين على الحادثة؟



ج: أعرب السائقون الذين تقطعت بهم السبل، بما في ذلك شيلبي إيسلر، عن إحباطهم وسردوا المحنة على منصات التواصل الاجتماعي، مما جذب الانتباه ودفع Google للرد.

س: كيف يمكن للمسافرين تجنب مواقف مماثلة في المستقبل؟



ج: يُنصح المسافرون بالبقاء على اطلاع دائم بإغلاق الطرق، والرجوع إلى مصادر متعددة للملاحة، وتوخي الحذر عند اتباع اتجاهات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، خاصة في المناطق غير المألوفة.