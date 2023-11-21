هل يشكل التعدين في أعماق البحار تهديدًا للحياة البحرية؟ رؤى من التجارب على متن السفن

توجد في أعماق سطح المحيط احتياطيات هائلة من المعادن الثمينة مثل الحديد والمنجنيز. وقد لفتت هذه الموارد الثمينة، التي تأتي على شكل عقيدات بحجم حبة البطاطس وقشور غنية بالمعادن، انتباه شركات التعدين في أعماق البحار التي تهدف إلى تسخيرها في البطاريات والإلكترونيات. ومع ذلك، فقد أثيرت مخاوف بشأن الضرر المحتمل الذي يمكن أن تلحقه أنشطة التعدين هذه بالحياة البحرية. تلقي دراسة حديثة، نشرت في مجلة Nature Communications، الضوء على هذه المخاوف من خلال تجارب على متن السفن أجريت على قناديل البحر ذات الخوذة في المضايق النرويجية.

وباستخدام قنديل البحر على شكل خوذة كمواضيع بحثية، هدف العلماء إلى فهم تأثير الرواسب التي يتم ضخها في خزاناتهم، ومحاكاة الظروف التي يمكن أن تنشأ عن التعدين في أعماق البحار. وكانت النتائج مذهلة: فقد كافح قناديل البحر للتعامل مع وجود المياه الموحلة. لقد حاولوا تخليص أنفسهم من الرواسب عن طريق إنتاج مخاط زائد، وهي استجابة مرئية تشبه الحبال المتجمدة. على المستوى الجزيئي، لوحظت استجابات الإجهاد، حيث أصبحت الجينات المرتبطة بإصلاح الأنسجة وجهاز المناعة نشطة.

وأعربت الدكتورة هيلينا هاوس، عالمة البيئة البحرية المشاركة في الدراسة، عن مخاوفها بشأن استهلاك الطاقة الذي تحتاجه قنديل البحر لمكافحة الرواسب والحفاظ على سلامتها. في أعماق المحيطات حيث تعيش هذه المخلوقات، يكون الغذاء نادرًا، وقد يؤدي عبء الطاقة الإضافي الذي تفرضه المياه الموحلة إلى المجاعة وانخفاض معدلات التكاثر. تشير هذه النتائج إلى أن آثار التعدين في أعماق البحار يمكن أن يكون لها عواقب بعيدة المدى، ليس فقط على الحياة البحرية ولكن أيضًا على البشر.

ووفقا للباحثين، تلعب الحيوانات مثل قنديل البحر الخوذي دورا حاسما في دورة الكربون عن طريق الاحتفاظ بثاني أكسيد الكربون مخزنا في أعماق المحيطات بدلا من إطلاقه في الغلاف الجوي. بالإضافة إلى ذلك، فإن أنواع الأسماك التي تعتمد على مجتمعات وسط المحيط، بما في ذلك الأنواع المهمة تجاريًا مثل سمك التونة، يمكن أن تتأثر سلبًا. ولذلك، فإن حماية التوازن الدقيق للمحيطات المفتوحة يصبح أمرًا ضروريًا للحفاظ على الخدمات البيئية التي يوفرها.

وتمثل نتائج الدراسة نقطة انطلاق هامة في فهم الآثار البيئية المحتملة لأنشطة التعدين في أعماق البحار. وبينما يتصارع العالم مع الطلب المتزايد على المعادن، يجب على صناع السياسات والعلماء وشركات التعدين أن يعملوا معا لتأسيس ممارسات مستدامة تحمي النظم البيئية البحرية والتوازن الدقيق لمحيطات كوكبنا.

الأسئلة المتكررة

ما هو التعدين في أعماق البحار؟

يشير التعدين في أعماق البحار إلى استخراج المعادن الثمينة من قاع المحيط. وهو ينطوي على إزالة العقيدات أو القشور الغنية بالمعادن الموجودة في المناطق تحت الماء مثل الفتحات الحرارية المائية.

يشير التعدين في أعماق البحار إلى استخراج المعادن الثمينة من قاع المحيط. وهو ينطوي على إزالة العقيدات أو القشور الغنية بالمعادن الموجودة في المناطق تحت الماء مثل الفتحات الحرارية المائية. ما هي خوذة قنديل البحر؟

قنديل البحر الخوذي هو قناديل بحر كبيرة بحجم طبق العشاء توجد في المياه العميقة في جميع أنحاء العالم، وعادة على أعماق تتراوح بين 1,500 إلى 2,000 قدم. إنها بمثابة كائنات حية تمثيلية للحيوانات ذات الأجسام الرخوة التي تعيش في المحيط المفتوح.

قنديل البحر الخوذي هو قناديل بحر كبيرة بحجم طبق العشاء توجد في المياه العميقة في جميع أنحاء العالم، وعادة على أعماق تتراوح بين 1,500 إلى 2,000 قدم. إنها بمثابة كائنات حية تمثيلية للحيوانات ذات الأجسام الرخوة التي تعيش في المحيط المفتوح. ما هي آثار التعرض للرواسب على قنديل البحر؟

أدى التعرض للرواسب إلى استجابات واضحة مثل إنتاج مخاط زائد لتخليص أنفسهم من المياه الموحلة. على المستوى الجزيئي، لوحظت استجابات الإجهاد من خلال تنشيط الجينات المرتبطة بإصلاح الأنسجة والجهاز المناعي.

أدى التعرض للرواسب إلى استجابات واضحة مثل إنتاج مخاط زائد لتخليص أنفسهم من المياه الموحلة. على المستوى الجزيئي، لوحظت استجابات الإجهاد من خلال تنشيط الجينات المرتبطة بإصلاح الأنسجة والجهاز المناعي. لماذا يعتبر التعدين في أعماق البحار مدعاة للقلق؟

يمكن لأنشطة التعدين في أعماق البحار أن تلحق الضرر بالحياة البحرية وتعطل العمليات البيئية الأساسية. وقد يؤدي ذلك إلى المجاعة وانخفاض معدلات التكاثر لمختلف الكائنات الحية في أعماق البحار، مما يؤثر على التوازن الدقيق للنظام البيئي للمحيطات وتوافر أنواع الأسماك المهمة التي يعتمد عليها البشر في قوتهم.

يمكن لأنشطة التعدين في أعماق البحار أن تلحق الضرر بالحياة البحرية وتعطل العمليات البيئية الأساسية. وقد يؤدي ذلك إلى المجاعة وانخفاض معدلات التكاثر لمختلف الكائنات الحية في أعماق البحار، مما يؤثر على التوازن الدقيق للنظام البيئي للمحيطات وتوافر أنواع الأسماك المهمة التي يعتمد عليها البشر في قوتهم. ما الذي يمكن عمله لحماية الحياة البحرية؟

تتطلب حماية الحياة البحرية تنفيذ ممارسات ولوائح مستدامة للتعدين في أعماق البحار. يعد التعاون بين صناع السياسات والعلماء وشركات التعدين أمرًا أساسيًا لضمان استخراج الموارد بشكل مسؤول مع الحفاظ على سلامة النظم البيئية البحرية.

مصادر:

– المقال الأصلي: [نيويورك تايمز](https://www.nytimes.com)

– مصدر الصورة: [Unsplash](https://www.unsplash.com)