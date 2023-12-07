رئيس MTA ينتقد مسؤولي نيوجيرسي بشأن سياسات الرسوم

في مؤتمر صحفي عُقد مؤخرًا، أعرب رئيس MTA جانو ليبر عن إحباطه من الانتقادات القادمة من مسؤولي نيوجيرسي فيما يتعلق بخطة تسعير الازدحام في مدينة نيويورك. ووصف ليبر المنتقدين بالمنافقين، مشيرًا إلى أن نيوجيرسي تفرض رسومًا عالية على الطرق السريعة الخاصة بها. وأعرب عن خيبة أمله لأن قادة نيوجيرسي لم يتشاوروا مع MTA بشأن سياسات رسوم المرور في Jersey Turnpike و Garden State Parkway.

وأكد ليبر أيضًا أن شوارع مدينة نيويورك ملك لسكان نيويورك وأن الازدحام الناجم عن حركة المرور القادمة من نيوجيرسي المجاورة يؤثر على حياتهم اليومية. على الرغم من نظام الرسوم الخاص بولاية نيوجيرسي، رفع الحاكم فيل مورفي دعوى قضائية ضد برنامج تسعير الازدحام، مدعيًا أنه غير عادل لسكان نيوجيرسي.

استهدف رئيس MTA أيضًا ممثل ولاية نيو جيرسي الأمريكي جوش جوتهايمر، وانتقده لفشله في معالجة خط Hudson-Bergen Light Rail غير المكتمل في منطقته. دعا ليبر جوتهايمر وغيره من الأشخاص الذين نصبوا أنفسهم لحل المشكلات بسبب افتقارهم إلى العمل في دعم النقل الجماعي.

ردًا على ذلك، ذكر متحدث باسم جوتهايمر دوره الفعال في تمرير مشروع قانون البنية التحتية الذي ضمن تمويلًا كبيرًا لمشاريع MTA. دافع جوتهايمر عن التزامه بتحسين أنظمة النقل الجماعي في كل من نيوجيرسي ونيويورك.

على الرغم من المعارضة والدعاوى القضائية، دافعت حاكمة نيويورك كاثي هوتشول بقوة عن خطة تسعير الازدحام، مشيرة إلى إمكاناتها التحويلية لنظام النقل في المدينة. تهدف MTA إلى إطلاق برنامج رسوم المرور في مايو وتوليد مليار دولار سنويًا لتحسين البنية التحتية.

وفي حين أن البرنامج يحظى بدعم الكثيرين، فإنه يواجه معارضة كبيرة من مناطق الضواحي. أظهر استطلاع حديث للرأي أن غالبية السكان في مقاطعتي ناسو وسوفولك يعارضون فرض الرسوم، على الرغم من أن الإحصائيات تكشف أن معظم الركاب من تلك المناطق يستخدمون بالفعل وسائل النقل العام.

ومع استمرار النقاش، يهدف المشرعون الجمهوريون إلى الاستفادة من هذه المعارضة ضد هوشول والديمقراطيين في الانتخابات المقبلة. ومع ذلك، يبقى أن نرى كيف ستتكشف خطة تسعير الازدحام وما إذا كانت قادرة على تحقيق أهدافها المتمثلة في الحد من الازدحام المروري وتمويل التحسينات الأساسية لأنظمة النقل في مدينة نيويورك.