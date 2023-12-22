تمت إضافة رالي Tarmac الجديد إلى EA Sports WRC: رالي أوروبا الوسطى

في التحديث الأخير، قدمت EA Sports WRC رالي أوروبا الوسطى، وهو رالي مثير على مدرج المطار يقام في ألمانيا والنمسا وجمهورية التشيك. تتحدى هذه الإضافة الجديدة اللاعبين بمساراتها سريعة التدفق وتقاطعاتها المعقدة، مما يجعلها تجربة صعبة ولكنها مجزية للاعبين.

يختلف رالي أوروبا الوسطى عن المسابقات الأخرى في اللعبة بسبب سطحه الإسفلتي، الأمر الذي يتطلب من اللاعبين التحكم الدقيق في مركباتهم. يجب على أولئك الذين يلعبون باستخدام لوحات الألعاب أن يكونوا حذرين بشكل خاص، حيث أن العصي التناظرية الحساسة يمكن أن تجعل من الصعب الحفاظ على يد ثابتة على المدرج.

يتكون الرالي من قطاعات عالية السرعة تتخللها زوايا وتقاطعات حادة، مما يوفر مزيجًا مثيرًا من التحديات. يجب على اللاعبين إيجاد التوازن بين الحفاظ على السرعة على الطرق المستقيمة والتنقل في المنعطفات دون فقدان الزخم. على عكس الراليات الأخرى في اللعبة، مثل مونتي كارلو أو اليابان، يوفر رالي أوروبا الوسطى حواف أوسع، مما يسمح للاعبين بقطع الزوايا واتخاذ مخارج أوسع إذا تم القيام بها ببراعة.

أحد التحسينات الملحوظة عن الإصدار الأولي هو تقليل تمزق الشاشة على Xbox Series X. يعمل Codemasters، الاستوديو الذي يقف وراء EA Sports WRC، بجد لمعالجة هذه المشكلة وتحسين الأداء العام والمرئيات للعبة. أثناء مواجهة بعض المشكلات غير المعروفة عند الإطلاق، بما في ذلك مشاكل التقطيع وتوافق الأجهزة، نجح الفريق في تحسين هذه الجوانب من خلال التصحيحات.

جلب قرار التحول إلى Unreal Engine مجموعة من التحديات الخاصة به، مع الحاجة إلى إعادة بناء الأنظمة والأدوات من الصفر. ومع ذلك، فقد سمحت هذه الخطوة بمزيد من الإبداع والإنتاجية، مما أدى إلى مسارات أطول تزيد عن 30 كيلومترًا والتي يمكن تجربتها في أي موسم. إن فريق EA Sports WRC متحمس لمستقبل الامتياز ويخطط لدمج المزيد من المركبات والكيلومترات من الطرق في التكرارات المستقبلية.

مع إضافة رالي أوروبا الوسطى، تقدم EA Sports WRC للاعبين تجربة رالي جديدة ومثيرة. سواء كنت لاعبًا مخضرمًا أو وافدًا جديدًا إلى اللعبة، فمن المؤكد أن هذا الرالي سيوفر تحديًا مثيرًا للجميع. اجلس خلف عجلة القيادة واستعرض مهاراتك في رالي أوروبا الوسطى.