الأبوة والأمومة المشتركة وإيحاء المشاهير: اتصال مفاجئ

وفي مقابلة حديثة، ادعت كيلي إقبال، والدة ابنة جاك كيتنغ، أنها لم تكن لديها معرفة مسبقة بعائلة جاك الشهيرة. على الرغم من الصدمة التي أعقبت إعلان جاك عن ولادة طفله، كشفت كيلي أنها لم تكن لديها أي فكرة عن خلفية جاك الشهيرة حتى وقت لاحق من حملها عندما رأت رونان كيتنغ، والد جاك، في برنامج The One Show.

أوضحت كيلي، وهي فنانة تبلغ من العمر 27 عامًا، أنها لم تكبر وهي تستمع إلى أغنية Boyzone أو تتعرف على الثقافة الشعبية السائدة، ولهذا السبب لم تكن على علم في البداية بشهرة عائلة جاك. قبل مقابلته، لم يكن لديها علم بوجودهم. لم تدرك خطورة الوضع إلا بعد أن شاهدت رونان على شاشة التلفزيون.

فيما يتعلق باهتمام وسائل الإعلام الذي أعقب ولادة ابنتها مع جاك، اعترفت كيلي بأن الأمر كان شاقًا في البداية ولكن يمكن التحكم فيه في النهاية. على الرغم من أنها نشأت في بلدة صغيرة، إلا أنها ذكرت أن التغطية الإعلامية كانت إيجابية بشكل عام، مع عدم ظهور أي قضايا مهمة.

ومع ذلك، اندلعت التوترات بين كيلي وجاك عندما قدم ابنتهما لصديقته الجديدة، صوفي فورد، دون إذن كيلي. أعربت كيلي عن إحباطها على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلة إن ثقتها قد تحطمت، وشعرت بعدم احترام عائلة كيتنغ لأنها سمحت بحدوث ذلك. زعمت كيلي أنها مرت بحملها دون أي مساعدة من جاك وانتقدته هو وعائلته لعدم إعطاء الأولوية لرفاهية ابنتهم.

ومن الجدير بالذكر أن ممثلي جاك لم يدلوا بأي تعليقات عامة بخصوص الوضع.

بشكل عام، فإن الكشف عن أن كيلي لم يكن لديه معرفة مسبقة بعائلة جاك الشهيرة يضيف تطورًا غير متوقع إلى ديناميكية الأبوة والأمومة المشتركة. على الرغم من التحديات التي واجهوها، فإن كلا الوالدين ملتزمان بتربية ابنتهما معًا، حتى أثناء اجتيازهما تعقيدات حياتهما الشخصية.