أسماء الكلاب الشعبية في نيويورك والولايات المتحدة

كشف تقرير حديث عن أسماء الكلاب الأكثر شعبية في كل ولاية، بما في ذلك نيويورك. قامت الدراسة، التي أجرتها مجلة US News & World Reports 360 Review، بتحليل نقاط البيانات من شريك خارجي في صناعة التأمين على الحيوانات الأليفة، مما يوفر نظرة ثاقبة حول أسماء الحيوانات الأليفة بناءً على مكان الإقامة في الولاية.

ومن المثير للاهتمام أن الدراسة وجدت أن أسماء الحيوانات الأليفة في جميع أنحاء الولايات المتحدة لا تختلف بشكل كبير. أفضل اسم للكلاب في نيويورك، وكذلك في أمريكا بشكل عام، هو بيلا. وقد لقي هذا الاسم، الذي اشتهر من خلال سلسلتي "توايلايت" و"هاري بوتر"، استحسانًا لدى أصحاب الحيوانات الأليفة في 37 ولاية وفي مقاطعة كولومبيا.

بالإضافة إلى بيلا، تشمل ألقاب الكلاب الشهيرة الأخرى في نيويورك لونا وماكس وكوكو وميلو، مما يشكل أفضل خمسة أسماء للكلاب في الولاية. وظهرت هذه الأسماء أيضًا في أبرز أسماء الحيوانات الأليفة لعام 2020، إلى جانب لونا وماكس.

وكشفت الدراسة أيضًا عن اتجاه مثير للاهتمام في أفضل 100 اسم للحيوانات الأليفة. العديد من هذه الأسماء مستوحاة من الآلهة الوثنية، مثل أبولو، لونا، زيوس، لوكي، وثور. يبدو أن بعض آباء الحيوانات الأليفة يختارون أسماء فريدة وقوية لأصدقائهم ذوي الفراء.

ظهرت أيضًا أسماء مستوحاة من الطعام في القائمة، مع خيارات مثل Pepper وHoney وPeanut وCookie وOreo التي تحظى بشعبية كبيرة بين أصحاب الحيوانات الأليفة.

إذا كنت ترغب في الاطلاع على القائمة الكاملة لأفضل 100 اسم للكلاب في نيويورك والولايات المتحدة، فيمكنك زيارة US News & World Reports لمزيد من التفاصيل.

اختيار الاسم الصحيح لرفيقك الكلاب هو قرار يتحدث عن شخصية حيوانك الأليف وتفضيلاتك الشخصية. سواء اخترت خيارًا شائعًا أو شيئًا أكثر تميزًا، فإن الشيء الأكثر أهمية هو أن الاسم مناسب تمامًا لكلبك المحبوب.