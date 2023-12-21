من المتوقع أن يجلب الطقس الشتوي الثلوج والرياح القوية إلى وسط نيويورك

ملخص: يستعد وسط نيويورك للطقس الشتوي، حيث من المتوقع أن تبدأ الرياح القوية وعدة بوصات من الثلوج في التساقط ليلة الأحد. أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرات بشأن الطقس الشتوي للمنطقة، حيث من المتوقع أن تتلقى سيراكيوز حوالي نصف بوصة من الأمطار تليها بوصتين إلى ثلاث بوصات من الثلوج. تخضع مقاطعة أونونداغا لاستشارة الطقس الشتوي حتى مساء الاثنين، مع إمكانية التنقل بسلاسة. ومن المتوقع أن تتلقى مقاطعات أخرى، مثل أونيدا، وماديسون، وأوسيغو، وجيفرسون، كميات متفاوتة من الثلوج، ومن المحتمل أن تكون ظروف السفر صعبة. ومع ذلك، من المتوقع أن تتساقط الثلوج قليلًا أو معدومة في مقاطعة كايوجا.

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من المقرر أن تضرب العاصفة الشتوية وسط نيويورك: الاستعداد للثلوج والرياح العاصفة

ملخص: من المقرر أن يجتاح الطقس الشتوي وسط مدينة نيويورك، حاملاً معه تساقط ثلوج كثيفة ورياح قوية. أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرا من عاصفة شتوية، لتنبيه السكان للاستعداد لظروف معاكسة. وبينما سيشهد الصباح هطول أمطار، في وقت لاحق من المساء، سيتحول هطول الأمطار إلى ثلوج. ومن المتوقع أن تتلقى سيراكيوز أكثر من بوصتين من الثلوج، إلى جانب رياح تصل سرعتها إلى 40 ميلاً في الساعة. يُنصح الركاب في مقاطعة أونونداغا بتوخي الحذر حيث أن تحذير الطقس الشتوي سيكون ساريًا حتى مساء الاثنين. وفي الوقت نفسه، يجب أن تستعد مقاطعات مثل أونيدا وماديسون وأوسيغو وجيفرسون لتراكم كبير للثلوج، مما يجعل السفر صعبًا بسبب الطرق المغطاة بالثلوج ومحدودية الرؤية. لسوء الحظ بالنسبة لسكان مقاطعة كايوجا، تشير التوقعات إلى أنهم من المحتمل أن يفلتوا من تساقط الثلوج هذه المرة. بينما يستعد وسط نيويورك للعاصفة الوشيكة، فإنه يشعر بالارتياح لأنه لم يلحظ الفيضانات التي تم إصدارها لأجزاء أخرى من الشمال الشرقي.