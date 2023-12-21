ملخص:

يستكشف هذا المقال مفهوم التبسيط المفرط للخريطة الذهنية (MMO) وكيف يساهم في المفاهيم الخاطئة حول جغرافية كندا. وهو يسلط الضوء على حقيقة أن معظم الكنديين يعيشون بالفعل في الجزء الجنوبي من البلاد، بالقرب من الحدود الأمريكية. تتناول المقالة أيضًا أمثلة أخرى للعبة MMO، مثل المواقع المدهشة للمدن الكبرى مثل مدينة نيويورك وأتلانتا. ويختتم بمناقشة الحقائق الجغرافية غير البديهية، بما في ذلك العلاقة بين جرينلاند وأيسلندا.

كثيرا ما ترتبط كندا بفكرة "الشمال"، لكن الواقع أكثر تعقيدا. في حين أن المناطق الشمالية من البلاد ذات كثافة سكانية منخفضة، فإن غالبية الكنديين يعيشون في الجزء الجنوبي من البلاد. تقع مدن مثل تورونتو وأوتاوا ومونتريال ومدينة كيبيك تحت خط العرض 49، مما يتحدى التصور القائل بأن كندا هي دولة شمالية فقط.

علاوة على ذلك، يكشف المقال عن أمثلة أخرى للعبة MMO في الجغرافيا العالمية. رينو، نيفادا، هي في الواقع أبعد غربًا من لوس أنجلوس، كاليفورنيا، بسبب المنعطف الجنوبي الشرقي لحدود الولاية. وبالمثل، تقع مدينة أتلانتا بولاية جورجيا غرب مدينة ديترويت بولاية ميشيغان، على عكس الاعتقاد السائد. وتقع مدينة نيويورك إلى الغرب من سانتياغو في تشيلي، مما يثير دهشة أولئك الذين يفترضون أن أمريكا الشمالية والجنوبية مكدسة بدقة فوق بعضها البعض.

يستكشف المقال أيضًا الاتجاهات الأساسية فيما يتعلق بالدول والدول. تقع جرينلاند، على سبيل المثال، إلى الشمال والشرق والغرب والجنوب من أيسلندا، مما يتحدى التوقعات لعلاقة بسيطة إما أو. وتحيط اليابان بكل من كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية من الاتجاهات الأربعة، بينما تحيط أفريقيا بمدغشقر والصين تضم بنجلاديش.

وفي الختام، فإن المبالغة في تبسيط الخريطة الذهنية يؤدي إلى مفاهيم خاطئة حول تحديد المواقع الجغرافية. إن التركيز السكاني الجنوبي لكندا يتحدى فكرة كونها دولة شمالية فقط. وبالمثل، فإن المواقع المنحرفة للمدن الكبرى والبلدان تسلط الضوء على الحاجة إلى فحص أكثر دقة للخرائط.