Mortal Kombat 1 يكشف عن جان كلود فان دام في دور جوني كيج

كشفت استديوهات NetherRealm، المطورة للعبة Mortal Kombat 1، عن مظهر جان كلود فان دام في دور جوني كيج في اللعبة. تم الكشف عن هذا المظهر الخاص، الذي يظهر فان دام في زيه الشهير من فيلم Bloodsport لعام 1988، خلال حلقة المؤلف المشارك للمسلسل Ed Boon من Hot Ones.

يحمل ظهور Van Damme في Mortal Kombat 1 أهمية كبيرة نظرًا للتاريخ بين Bloodsport وVan Damme وامتياز اللعبة نفسه. في المراحل الأولى من التطوير، كان المقصود من لعبة Mortal Kombat الأولى أن تكون لعبة Van Damme. أراد الفريق الذي يقف وراء اللعبة أن يكون Van Damme هو نجم العنوان، حتى أنه قام بتضمين صور من Bloodsport في عرضه الأولي. ومع ذلك، لم يتحقق هذا المفهوم أبدًا، وبدلاً من ذلك، وُلدت لعبة Mortal Kombat. لقد بدا جوني كيج، أحد شخصيات اللعبة، دائمًا بمثابة تكريم أو محاكاة ساخرة لفان دام، مما يجعل هذا المظهر الخاص تتويجًا لهذا الارتباط.

سيكون مظهر Van Damme متاحًا لأصحاب Kombat Pack، الذين يمكنهم الوصول إلى محتوى إضافي من خلال التذكرة الموسمية. على الرغم من أن لقطات الجلد قد تم عرضها من قبل، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن العرض بالكامل. ومن المتوقع أن يتم إطلاقه جنبًا إلى جنب مع إصدار الوصول المبكر لـ Mortal Kombat 1.

لدى Mortal Kombat تاريخ في دمج أشكال المشاهير في اللعبة. تميزت الأجزاء السابقة بأشكال وأصوات DJ Dimitri Vegas، بالإضافة إلى أعضاء فريق التمثيل Bridgette Wilson وLinden Ashby وChristopher Lambert من فيلم Mortal Kombat عام 1995. بالإضافة إلى، مورتال كومبات X يتضمن مظهرًا خاصًا لـ Jax، الذي يصوره Carl Weathers، مرفقًا مع Predator DLC.

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