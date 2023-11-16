لعبة Mortal Kombat 1 تتلقى تحديثًا مثيرًا لشهر نوفمبر

قدمت NetherRealm Studios تحديثًا مبهجًا آخر للعبة Mortal Kombat 1 في 15 نوفمبر. يقدم هذا التصحيح الأخير، وهو الإصدار العاشر منذ إصدار اللعبة في منتصف سبتمبر، مجموعة من المحتوى المثير وإصلاحات الأخطاء لتحسين تجربة اللاعب.

إحدى الإضافات البارزة في هذا التحديث هي تقديم "وفاة عيد الشكر" إلى دورة المتجر المميز. توفر هذه الوفاة الموسمية للاعبين حركة نهائية فريدة وشنيعة لعرض مهاراتهم. ومع ذلك، كانت هناك تقارير تفيد بأن الرسوم المتحركة لهذه الوفاة قد لا يتم تشغيلها بشكل صحيح، ومن المرجح أن تعمل NetherRealm Studios على إصلاح ذلك.

بالإضافة إلى ذلك، يجلب التحديث محتوى الغزوات الموسمية الجديد، مما يوفر للاعبين تحديات جديدة ومعارك مثيرة. لم يتم الكشف بعد عن تفاصيل هذه الغزوات الجديدة بشكل كامل، ولكن يمكن للاعبين توقع مواجهات ومكافآت مثيرة.

علاوة على ذلك، يعالج التصحيح العديد من إصلاحات الأخطاء، مما يحسن تجربة اللعب بشكل عام. تفاصيل هذه الإصلاحات محدودة حاليًا، لكن التزام NetherRealm Studios بتحسين آليات اللعبة يضمن تجربة ممتعة وسلسة لجميع اللاعبين.

من المهم ملاحظة أن حجم التحديث يختلف باختلاف النظام الأساسي. يمكن للاعبين على Xbox Series X توقع حجم تنزيل يصل إلى 1.6 جيجابايت تقريبًا، بينما يواجه مستخدمو Steam تحديثًا أكبر يبلغ 83 جيجابايت، مما يتطلب إعادة تثبيت اللعبة بأكملها. يحتاج مالكو Nintendo Switch أيضًا إلى تنزيل 27 جيجابايت من لعبتهم التي تبلغ سعتها 35 جيجابايت.

بشكل عام، يعرض تحديث شهر نوفمبر هذا تفاني NetherRealm Studios في التحسين المستمر للعبة Mortal Kombat 1. ومع تقديم محتوى جديد وإصلاحات الأخطاء ووفاة عيد الشكر الفريدة، يمكن للاعبين التطلع إلى تجربة ألعاب أكثر غامرة وإثارة.

ماذا يتضمن تحديث شهر نوفمبر للعبة Mortal Kombat 1؟

يقدم تحديث نوفمبر للعبة Mortal Kombat 1 حالة وفاة جديدة لعيد الشكر لدورة المتجر المميز، ومحتوى الغزوات الموسمية، وإصلاحات الأخطاء.

هل وفاة عيد الشكر متاحة لجميع المنصات؟

نعم، يمكن الوصول إلى لعبة Thanksgiving Fatality على جميع المنصات؛ ومع ذلك، كانت هناك تقارير عن مشكلات في الرسوم المتحركة تعمل NetherRealm Studios على معالجتها.

ما هو محتوى الغزوات الموسمية؟

يوفر محتوى الغزوات الموسمية للاعبين تحديات ومعارك جديدة لفترة محدودة. ولم يتم الكشف بعد عن التفاصيل المحددة للمحتوى الجديد.

هل هناك أي إصلاحات مدرجة في تحديث نوفمبر؟

نعم، يتضمن التحديث إصلاحات للأخطاء تهدف إلى تحسين أسلوب اللعب بشكل عام. ومع ذلك، لم يتم تحديد تفاصيل هذه الإصلاحات في ملاحظات التصحيح.

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