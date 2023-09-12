أداء التعليق الصوتي لـ Nitara في Mortal Kombat 1 يتلقى انتقادات من اللاعبين

أحدث إضافة إلى قائمة Mortal Kombat 1 هي شخصية Nitara، التي تلعب دورها الممثلة ميغان فوكس. ومع ذلك، فإن قاعدة لاعبي اللعبة أقل إعجابًا بأداء التعليق الصوتي لـ Fox.

مع الكشف عن قائمة الشخصيات ببطء، كان المعجبون يترقبون بفارغ الصبر تشكيلة إطلاق Mortal Kombat 1. وبينما تعود الشخصيات الشهيرة مثل Scorpion وSub-Zero، كان هناك أيضًا تركيز على إعادة الشخصيات من "3D" "عصر مورتال كومبات، بما في ذلك نيتارا.

هذا هو أول ظهور لـ Nitara منذ إصدار Mortal Kombat: Armageddon عام 2006. أثار اختيار الممثلة ميغان فوكس، المعروفة بأدوارها في فيلمي Transformers وJennifer's Body، الدهشة بين مجتمع محبي Mortal Kombat.

شاركت ميغان فوكس مؤخرًا في لعبة رئيسية أخرى، وهي Diablo 4، حيث ألقت تأبينًا للشخصيات التي سقطت. ومع ذلك، مورتال كومبات 1 يمثل أول دور تمثيلي كامل لها في لعبة فيديو.

أثناء الكشف عن Nitara، قدمت ميغان فوكس فيديو لعب ومقتطفات من الحوار. ومع ذلك، انتقد المعجبون على موقع Reddit أداءها، ووصفوه بأنه "تسليم خط ثابت" واقترحوا أنها ربما اتصلت به هاتفيًا للحصول على راتب.

بينما يعتقد بعض المعجبين أن لقطات المقطع الدعائي قد لا تمثل صوت اللعبة بدقة، أعرب اللاعبون الأوائل الذين حصلوا على اللعبة عن مخاوف مماثلة بشأن أداء Fox في وضع القصة. ومع ذلك، لاحظ آخرون أن أدائها في نهاية برج Nitara كان أفضل.

ستتاح لمجتمع Mortal Kombat 1 قريبًا الفرصة لإصدار حكمهم النهائي على تصوير ميغان فوكس لشخصية Nitara، حيث من المقرر إصدار اللعبة في غضون أيام قليلة.

المصادر: ديكسيرتو