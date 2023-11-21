طرق جديدة لفتح المظاهر في Mortal Kombat 1: يستخدم اللاعبون التلاعب بالتاريخ

في عالم ألعاب الفيديو، يجد اللاعبون دائمًا طرقًا مبتكرة للتغلب على التحديات وفتح المحتوى المخفي. مورتال كومبات 1، أحدث إصدار في سلسلة ألعاب القتال الشهيرة، ليست استثناءً. اكتشف اللاعبون مؤخرًا تقنية فريدة للوصول إلى الأشكال غير المتوفرة سابقًا دون الحاجة إلى دفع ثمنها.

قدم المطورون في NetherRealm أشكالًا معينة كجزء من وضع الغزوات في الموسم الأول. ولم يكن من الممكن الحصول على هذه الأشكال في البداية إلا من خلال اللعب. ومع ذلك، فقد تم توفيرها مؤخرًا للشراء باستخدام العملة الموجودة في اللعبة، Dragon Krystals. أثارت هذه الخطوة رد فعل عنيفًا من المجتمع، حيث اعتقد اللاعبون أن هذه الجلود ستعود فقط في المواسم المستقبلية.

في تحول مفاجئ للأحداث، اكتشف لاعبو Mortal Kombat 1 طريقة لتجاوز عملية الشراء وفتح هذه الأشكال المرغوبة مجانًا. ومن خلال معالجة إعدادات التاريخ على وحدات التحكم الخاصة بهم، تمكن اللاعبون من إتاحة الوصول إلى أسطح الموسم الأول. لقد كان عليهم ببساطة تغيير تاريخ وحدة التحكم إلى وقت ما قبل 1 نوفمبر، وتحميل اللعبة، وشراء الأشكال المطلوبة، ثم إعادة التاريخ إلى الوقت الحاضر. سمح هذا الاستغلال للاعبين بالاحتفاظ بالجلود دون إنفاق أي عملة.

انتشر اكتشاف استغلال التلاعب بالتاريخ بسرعة عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل Twitter وReddit. شارك اللاعبون قصص نجاحهم وحذروا الآخرين من إنفاق عملتهم التي حصلوا عليها بشق الأنفس على هذه الأسطح، حيث يمكنهم فتحها بسهولة عن طريق استغلال إعدادات التاريخ.

أسئلة وأجوبة:

س: هل يمكنني استخدام هذا الاستغلال على أي منصة ألعاب؟

ج: تم التأكد من أن هذا الاستغلال يعمل على وحدات تحكم PlayStation 5 وNintendo Switch.

س: هل سيؤثر استخدام هذا الاستغلال على تجربة اللعب الخاصة بي؟

ج: على الرغم من أن الاستغلال في حد ذاته لا يؤثر على طريقة اللعب، إلا أنه قد يقوض إستراتيجية تحقيق الدخل للمطورين وسلامة الاقتصاد داخل اللعبة.

س: هل ستقوم NetherRealm بتصحيح هذا الاستغلال؟

ج: من المحتمل جدًا أن يقوم المطورون بمعالجة هذه المشكلة من خلال إصلاح عاجل أو تصحيح طارئ من أجل الحفاظ على سلامة خطة تحقيق الدخل الخاصة بهم.

مع استمرار اللاعبين في الكشف عن تقنيات وأسرار جديدة في Mortal Kombat 1، تظل اللعبة تجربة ديناميكية ومتطورة. تسلط الإثارة المحيطة بهذه الاكتشافات الضوء على الطبيعة العاطفية وواسعة الحيلة لمجتمع الألعاب.

المصدر: IGN