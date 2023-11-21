اكتشف كيف يتخطى اللاعبون عمليات الدفع مقابل المظاهر في Mortal Kombat 1

في الأسابيع الأخيرة، اكتشف لاعبو Mortal Kombat 1 طريقة جديدة للحصول على الجلود دون الحاجة إلى إنفاق أي أموال. من خلال معالجة إعدادات التاريخ على وحدات التحكم الخاصة بهم، تمكن اللاعبون من فتح الأسطح التي كانت متاحة في السابق للشراء فقط. أثار هذا الاستغلال الذكي موجة من الإثارة بين محبي Mortal Kombat، حيث أصبح بإمكانهم الآن الوصول إلى المحتوى الحصري دون إنفاق سنت واحد.

يأتي اكتشاف هذا الاستغلال بعد خطوة مثيرة للجدل من قبل NetherRealm، مطور اللعبة، لإتاحة الأشكال الحصرية مسبقًا للشراء باستخدام العملة المميزة للعبة. قوبل هذا القرار برد فعل عنيف من المجتمع، الذي شعر أنه تم استغلالهم. ومع ذلك، سرعان ما وجد اللاعبون حلاً لهذه المشكلة عن طريق تغيير التاريخ على وحدات التحكم الخاصة بهم.

من خلال تغيير التاريخ إلى وقت سابق لإتاحة الأسطح للشراء، يستطيع اللاعبون فتحها مجانًا. يمكنهم بعد ذلك إعادة وحدة التحكم الخاصة بهم إلى التاريخ الصحيح والاحتفاظ بالأسطح غير المؤمنة. انتشر هذا التكتيك الذكي عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث شارك اللاعبون قصص نجاحهم وحذروا الآخرين من إضاعة أموالهم على شراء الأسطح.

في حين أن هذا الاستغلال قد وفر حلاً مؤقتًا للاعبين الذين يتطلعون إلى الحصول على أسطح حصرية، فمن المهم ملاحظة أنه حل بديل وليس حلاً طويل الأمد. من المرجح أن تعالج NetherRealm هذه المشكلة في التحديثات أو التصحيحات المستقبلية لضمان عدم تمكن اللاعبين من تجاوز الدفع مقابل المحتوى داخل اللعبة.

في الختام، فإن اكتشاف استغلال تبديل التاريخ هذا في Mortal Kombat 1 قد منح اللاعبين طريقة لفتح الأسطح المميزة دون الحاجة إلى إنفاق أي أموال. في حين أن هذا تطور مثير لمحبي اللعبة، فمن المهم أن نتذكر أن هذا ليس حلاً دائمًا وقد يتم تصحيحه في المستقبل. يجب على اللاعبين الاستمتاع بهذه الفرصة طوال فترة استمرارها ومراقبة التحديثات من NetherRealm.

الأسئلة الشائعة

1. كيف يعمل استغلال تبديل التاريخ؟

لاستخدام ميزة تبديل التاريخ، يقوم اللاعبون بتغيير التاريخ الموجود على وحدة التحكم الخاصة بهم إلى وقت سابق لإتاحة الأسطح للشراء. وهذا يسمح لهم بفتح الأسطح دون الحاجة إلى إنفاق أي أموال. يمكنهم بعد ذلك إعادة وحدة التحكم الخاصة بهم إلى التاريخ الصحيح والاحتفاظ بالأسطح غير المؤمنة.

2. هل يعد استغلال تبديل التاريخ حلاً دائمًا؟

لا، لا يعد استغلال تبديل التاريخ حلاً دائمًا. من المحتمل أن تقوم NetherRealm بمعالجة هذه المشكلة في التحديثات أو التصحيحات المستقبلية لضمان عدم تمكن اللاعبين من تجاوز الدفع مقابل المحتوى داخل اللعبة.

3. هل يمكن استخدام استغلال تبديل التاريخ على جميع الأنظمة الأساسية؟

وبينما تم اكتشاف الثغرة في البداية على جهاز PlayStation 5، فقد تم الإبلاغ أيضًا عن أنها تعمل على جهاز Nintendo Switch. يجب على اللاعبين على منصات أخرى توخي الحذر وإجراء أبحاثهم الخاصة قبل محاولة استخدام هذا الاستغلال.