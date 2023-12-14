مورتال كومبات 1 الموسم 3: منطقة الحرب المجمدة

ملخص: يقدم الموسم الثالث من Mortal Kombat 1، المعروف باسم The Frozen Warzone، تحديات جليدية جديدة للاعبين للتغلب عليها في سلسلة ألعاب القتال الأسطورية هذه. يقدم الإصدار الأخير بقيادة Sub Zero، Cryomancer، غزوًا مخيفًا للخط الزمني. من الآن وحتى 3 فبراير، يمكن للاعبين على PlayStation 13 وXbox Series S|X وNintendo Switch والكمبيوتر الشخصي الاستعداد لمعارك ضارية وفتح مجموعة من المظاهر والعتاد ذي الطابع الجليدي.

جلب الموسم الثالث من Mortal Kombat 3 ثورة جليدية إلى السلسلة. سيواجه اللاعبون معارك مثيرة مع الزعماء ستدفع مهاراتهم إلى أقصى الحدود. يحتل Cryomancer، المعروف بإتقانه للجليد والبرد، مركز الصدارة باعتباره الخصم الرئيسي. استعدوا عند دخولكم منطقة الحرب المجمدة.

استعد للانبهار بالأزياء والعتاد الجديد الذي يحمل طابع الجليد والذي تم تقديمه في الموسم الثالث. بدءًا من الأسلحة الباردة وحتى الدروع المرعبة، يمكن للاعبين تخصيص شخصياتهم المفضلة لاحتضان قواهم الجليدية. يظهر حضور Sub Zero المخيف طوال اللعبة، بفضل قدراته المدمرة وهجماته المجمدة.

يقدم الموسم الجديد تجربة لعب جديدة وغامرة لعشاق Mortal Kombat 1. المعارك الشديدة ومعارك ضخ الأدرينالين ستبقي اللاعبين مدمنين. بينما تتكشف منطقة Frost Warzone، توقع التقلبات والمنعطفات التي ستجعلك تلهث لالتقاط أنفاسك.

الموسم الثالث من Mortal Kombat 1 متاح الآن على منصات متعددة، مما يسمح للاعبين بالانضمام إلى منطقة الحرب المجمدة بغض النظر عن وحدة التحكم المفضلة لديهم. لا تفوت فرصة اختبار مهاراتك ضد Sub Zero وعهده الجليدي. أطلق العنان لمحاربك الداخلي واغزو مملكة Cryomancer قبل انتهاء الموسم في 3 فبراير.