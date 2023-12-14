Mortal Kombat 1 يدعم خاصية Cross-Play وWi-Fi Filter

في أخبار مثيرة لمحبي Mortal Kombat 1، أعلنت شركة التطوير NetherRealm Studios عن دعم اللعب المشترك لأجهزة الكمبيوتر الشخصية وPlayStation 5 وXbox Series X | سيصل لاعبو S في فبراير 2024. ستسمح هذه الميزة المطلوبة بشدة للاعبين على منصات مختلفة باللعب معًا، مما يعزز تجربة اللعب الجماعي في لعبة القتال الشهيرة.

بالإضافة إلى ذلك، ستقدم NetherRealm Studios دعمًا لمرشح Wi-Fi في المستقبل القريب. ستمنح هذه الميزة اللاعبين خيار رفض المباريات بناءً على اتصال الخصم بالإنترنت، مما يضمن تجارب لعب أكثر سلاسة لأولئك الذين يعطون الأولوية للاتصالات المستقرة.

كما وعد الاستوديو أيضًا بإصدار ملاحظات التصحيح لآخر تحديث لـ Mortal Kombat 1 قريبًا جدًا. ذكر مدير المجتمع تايلر لانسداون أن الفريق يعمل بجد لإحداث تغييرات إيجابية في اللعبة، بما في ذلك تحسينات نوعية الحياة وتعديل الشخصيات. إنه لأمر رائع أن نرى NetherRealm Studios تسعى جاهدة لتحسين التجربة الشاملة للاعبين.

خلال البث المباشر الأخير، ركزت استوديوهات NetherRealm على Quan Chi، وهي شخصية DLC طال انتظارها ومفضلة لدى المعجبين. قدم البث المباشر نظرة فاحصة على تحركات Quan Chi ومرئياته ووفياته، مما زاد من الإثارة عند وصوله إلى Mortal Kombat 1. يمكن لمشتري الوصول المبكر أن يتوقعوا اللعب بشخصية Quan Chi في 14 ديسمبر، بينما سيصبح متاحًا لجميع اللاعبين الآخرين. في 21 ديسمبر.

على الرغم من عدم الكشف عن تاريخ محدد لإصدار اللعب المشترك والميزات الجديدة الأخرى، يمكن للجماهير الاطمئنان إلى أن NetherRealm Studios ستفي بوعودها. ستؤدي إضافة دعم اللعب المتقاطع ومرشح Wi-Fi إلى تقريب لاعبي Mortal Kombat 1 من بعضهم البعض، مما يخلق مجتمع ألعاب أكثر شمولاً ومتعة.