صورة مسربة لـ Ermac في Mortal Kombat 1 تثير النقاش حول تصميم الشخصية

أثارت صورة مسربة لـ Ermac في اللعبة القادمة Mortal Kombat 1 ضجة كبيرة بين المشجعين، حيث شكك البعض في اختيارات تصميم الشخصية. بينما ينتظر الكثيرون بفارغ الصبر إصدار المقطع الدعائي النهائي، لاحظ المشجعون اتجاهًا للشخصيات في اللعبة التي تتميز بأحذية مفتوحة الأصابع أو أقدام عارية. شوهد كل من باراكا وكاتانا ولي مي ونيتارا وأصابع قدمهم مكشوفة.

تُظهر الصورة المسربة لـ Ermac المقاتل المتحرك عن بعد في شكله الكامل، وتكشف عن مظهره أكثر مما ظهر سابقًا. في حين وافق المعجبون بشكل عام على ملابسه، أعرب البعض عن قلقهم بشأن بشرته المتجعدة التي تشبه المومياء. هناك أمل في أن تكون الملابس أو المعدات البديلة متاحة لتغطيته.

أحد الأسئلة المتكررة بين المعجبين هو سبب كشف أصابع قدم العديد من الشخصيات في Mortal Kombat 1. اقترح بعض المعلقين على وسائل التواصل الاجتماعي مازحين أن أحد الأشخاص في NetherRealm قد يكون لديه هوس بالقدم. ويتساءل آخرون عما إذا كان هناك معنى أعمق وراء هوس القدم الواضح، مثل التعليق على افتتان ليو كانغ بالفنون القتالية.

ومن الجدير بالذكر أن لعبة Street Fighter 6 واجهت أيضًا انتقادات بسبب تصويرها للأقدام، مما دفع البعض إلى التكهن بأنها قد تكون اتجاهًا أوسع في ألعاب القتال. بينما ينتظر المشجعون بفارغ الصبر إصدار Mortal Kombat 1، يبقى أن نرى ما إذا كان سيكون هناك أي تغييرات في تصميمات الشخصيات أو ما إذا كان سيتم معالجة تكهنات هوس القدم.

مصادر:

- بريانا ريفز. "Mortal Kombat 1: صورة مسربة تظهر الشكل الكامل لإيرماك." ديكسيرتو. (2023-09-11).