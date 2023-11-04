يعبر لاعبو Mortal Kombat 1 عن مخاوفهم بشأن التغييرات في ممارسات DLC

يعج مجتمع Mortal Kombat 1 بعدم الرضا حيث يعبر اللاعبون عن مخاوفهم بشأن القرار الأخير الذي اتخذته شركة NetherRealm، مطور اللعبة. يحيط الجدل بعدم وجود واجهات المحتوى القابل للتنزيل (DLC) المجمعة مع حزم المحتوى القابل للتنزيل (DLC)، وهو خروج عن الأقساط السابقة للامتياز.

على الرغم من أن كلاً من NetherRealm والناشر Warner Bros. لم يذكرا صراحةً أن الأشكال البديلة لن تكون متاحة، إلا أن اللاعبين المهتمين لاحظوا أن العرض الترويجي الأخير للعبة Omni-Man لم يذكر أي أشكال إضافية مصاحبة لشخصيات DLC المميزة. ينحرف هذا التغيير عن لعبة Mortal Kombat 11، التي كانت تتضمن بانتظام حزمًا جلدية في عروض الشخصيات القابلة للتنزيل (DLC).

مجتمع الألعاب، ولا سيما مجتمع subreddit المخصص لـ Mortal Kombat، كان يناقش بنشاط ويؤيد المنشورات حول هذا الموضوع. أعرب المستخدمون عن خيبة أملهم إزاء هذا القرار، بحجة أن عدم وجود الجلود المجمعة يقوض قيمة الإصدار المتميز من اللعبة.

بينما عبر العديد من اللاعبين عن إحباطاتهم، حظي منشور u/Youngstown_Mafia باهتمام كبير، حيث سلط الضوء على عدم وجود حزم الجلد. وبالمثل، أعربت u/SentosEdge عن قلقها، وتوقعت بيع جميع الأشكال بشكل منفصل، وأعربت u/Penguinazu عن أسفها لفقدان الأشكال الحصرية التي شجعتهم على شراء الإصدار المتميز في المقام الأول.

يمتد السخط إلى ما هو أبعد من مسألة الجلود. في الأسبوع الماضي فقط، احتج لاعبو Mortal Kombat 1 على حالة وفاة المحتوى القابل للتنزيل (DLC) تحت عنوان الهالوين بسعر باهظ قدره 10 دولارات. يتبع هذا نمطًا حديثًا حيث أثار المحتوى القابل للتنزيل باهظ الثمن، مثل حزمة Texas Chain Saw Massacre، رد فعل عنيفًا داخل المجتمع.

هذا التطور الجديد في امتياز Mortal Kombat جعل اللاعبين يشعرون بأن التكرار الحالي يفتقر إلى نفس المستوى من المحتوى والسخاء مثل سابقته. يشير الغضب وخيبة الأمل التي تم التعبير عنها إلى تزايد مشاعر السخط تجاه ممارسات المحتوى القابل للتنزيل الخاص بـ NetherRealm.

أسئلة وأجوبة

ما هي جلود DLC؟

تشير أشكال DLC إلى المحتوى القابل للتنزيل الذي يوفر للاعبين مظاهر بديلة لشخصياتهم في لعبة فيديو.

ما هو مجتمع subreddit؟

مجتمع subreddit هو قسم محدد ضمن منصة التواصل الاجتماعي Reddit، مخصص للمناقشات والمحتوى المتعلق بموضوع معين.

ما هي حزمة DLC؟

حزمة DLC، وهي اختصار لعبارة "حزمة المحتوى القابل للتنزيل"، هي محتوى إضافي للعبة يمكن شراؤه وتنزيله لتحسين تجربة اللعب أو توسيعها.