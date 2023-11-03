وفاة رائد الفضاء في ناسا توماس ماتينجلي عن عمر يناهز 87 عاما

توفي رائد الفضاء التابع لناسا توماس ماتينجلي، المشهور بدوره الحيوي في العودة الآمنة لطاقم أبولو 13 خلال مهمة حرجة، عن عمر يناهز 87 عامًا. ولعبت الجهود الاستثنائية التي بذلها ماتينجلي من مركز التحكم الأرضي دورًا حاسمًا في ضمان بقاء الطاقم على قيد الحياة. .

تم تعيين ماتينجلي في الأصل كطيار وحدة القيادة لمهمة أبولو 13 إلى القمر، وتم إيقافه عن الأرض قبل 72 ساعة فقط من الإطلاق بسبب تعرضه للحصبة الألمانية. لم تردعه هذه النكسة، فقد قدم ماتينجلي دعمًا لا يقدر بثمن خلال مهمة أبريل 1970 عندما أدى انفجار خزان الأكسجين إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمركبة الفضائية عندما كانت على بعد 320,000 ألف كيلومتر من الأرض.

على الرغم من عدم إصابته بالمرض، غامر ماتينجلي بالذهاب إلى مركز التحكم في المهمة لتطوير إجراءات توفير الطاقة التي من شأنها تمكين المركبة الفضائية من العودة بأمان إلى الغلاف الجوي للأرض. في نهاية المطاف، أنقذت أفعاله حياة رواد الفضاء جيمس لوفيل، وجاك سويجيرت، وفريد ​​هايز، الذين قاموا بمسار حول القمر لكنهم لم يتمكنوا من الهبوط على القمر، وفي النهاية هبطوا في المحيط الهادئ.

اكتسبت قصة ماتينجلي الرائعة اعترافًا واسع النطاق من خلال فيلم "أبولو 1995" عام 13، حيث لعب الممثل غاري سينيس دوره، مما لفت الانتباه إلى المهمة التي تحمل اسمه.

قبل انضمامه إلى ناسا، بدأ ماتينجلي حياته المهنية كطيار بحري وتم اختياره كرائد فضاء في عام 1966. وفي ناسا، قاد وحدة القيادة لمهمة أبولو 16 وعمل كقائد لمهمتين لمكوك الفضاء.

"لقد دفعت مساهمات توماس معرفتنا إلى ما هو أبعد من عوالم الفضاء"، أشاد بيل نيلسون، رئيس وكالة ناسا، متأملًا تأثير ماتينجلي الكبير على تقدم الوكالة.

أسئلة وأجوبة

س: ما هو دور توماس ماتينجلي في مهمة أبولو 13؟



ج: لعب توماس ماتينجلي دورًا حاسمًا في إعادة طاقم أبولو 13 بأمان إلى الأرض من خلال تطوير إجراءات توفير الطاقة من مركز التحكم الأرضي.

س: كيف ساهم توماس ماتينجلي في مهمات ناسا الفضائية؟



ج: عمل ماتينجلي كطيار وحدة القيادة لمهمة أبولو 16، ثم تولى بعد ذلك قيادة بعثتين لمكوك فضائي.

س: كيف حظيت قصة ماتينجلي باعتراف واسع النطاق؟



ج: أصبحت قصة ماتينجلي الرائعة معروفة جيدًا من خلال الفيلم الشهير "أبولو 1995" عام 13، والذي لعب فيه الممثل غاري سينيز دوره.