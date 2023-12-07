العنوان: صراع القهوة: اندلاع معركة قانونية بين العلامة التجارية للقهوة التابعة لشركة Yellowstone Star ومنشئ العرض

قصة الفيلم: معركة قانونية محتدمة بين ماركة القهوة الخاصة بالممثل كول هاوزر، شركة Free Rein Coffee Company، ومزرعة Bosque Ranch، التي يملكها تايلور شيريدان، منشئ يلوستون، وقد جذبت انتباه الجماهير. رفعت Bosque Ranch دعوى قضائية ضد Free Rein بتهمة انتهاك العلامة التجارية، زاعمة أن شعار العلامة التجارية يشبه إلى حد كبير العلامة التجارية المسجلة الخاصة بها. تثير الدعوى تساؤلات حول التأثير الذي قد تحدثه على تصوير الحلقات القادمة من برنامج يلوستون، والذي يواجه بالفعل حالة من عدم اليقين بشأن تورط كيفن كوستنر.

في تطور مفاجئ خارج الشاشة، وجدت الدراما الغربية الشهيرة يلوستون نفسها عالقة في جدل يغذيه الكافيين. في حين أن الإنتاج معروف بالتوترات خلف الكواليس التي يشارك فيها الممثل الرئيسي كيفن كوستنر، فإن الدراما الأخيرة تتضمن منافسًا غير متوقع: القهوة.

أطلق كول هاوزر، الذي يجسد دور راعي البقر المحبوب ريب ويلر في العرض، مؤخرًا علامته التجارية الخاصة بالقهوة والتي تسمى Free Rein Coffee Company. تقدم العلامة التجارية مجموعة من أنواع التحميص، بما في ذلك البن المطحون والحبوب الكاملة وكبسولات القهوة، وكلها مستوحاة من روح الغرب. ومع ذلك، عندما بدأت العلامة التجارية في اكتساب المزيد من الاهتمام، واجهت انتكاسة قانونية.

رفعت Bosque Ranch، المملوكة لمبدع يلوستون، تايلور شيريدان، دعوى قضائية ضد Free Rein في المحكمة الفيدرالية في تكساس، بدعوى انتهاك العلامات التجارية، والمنافسة غير العادلة، والإعلانات الكاذبة. تدعي شركة Bosque Ranch أن شعار Free Rein، الذي يضم الحروف المتشابكة "FR"، يشبه بشكل لافت للنظر العلامة التجارية المسجلة الخاصة بها، "BR"، والتي من المحتمل أن تضلل المستهلكين. وقد اختارت Free Rein عدم التعليق على هذه المسألة.

ما يجعل هذه المعركة القانونية مثيرة للاهتمام بشكل خاص هو العلاقة بين Bosque Ranch وسلسلة Yellowstone. تعمل المزرعة كموقع لتصوير العرض ومقدماته، وقد أطلق شيريدان مؤخرًا علامته التجارية الخاصة بالقهوة بالشراكة مع Community Coffee. يثير هذا التشابك بين القهوة ومبدع العرض تساؤلات حول التأثير المحتمل على إنتاج الحلقات المستقبلية.

وبينما لا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا الإجراء القانوني سيؤثر على تصوير الموسم المقبل، والذي من المقرر أن يبدأ في الربيع المقبل، إلا أنه يضيف طبقة أخرى من عدم اليقين إلى العرض. مع استمرار التكهنات المحيطة بتورط كيفن كوستنر، فإن احتمال وجود توترات خلف الكواليس تشمل عضوًا بارزًا آخر في فريق التمثيل يزيد من ترقب محبي عائلة Dutton.