القطط: الكشف عن أسرار التواصل بالرائحة من خلال الروائح البكتيرية

ألقت دراسة رائدة حديثة أجريت في جامعة كاليفورنيا، ديفيس، ضوءًا جديدًا على كيفية استخدام القطط المنزلية للرائحة للتواصل مع بعضها البعض. في حين أنه من المعروف منذ فترة طويلة أن الثدييات، بما في ذلك القطط، تستخدم الروائح في مختلف السلوكيات الاجتماعية، فإن هذا البحث يستكشف دور الروائح البكتيرية المستمدة من الغدد الشرجية في نظام التواصل الشمي لدى القطط. تضيف الدراسة، التي نشرت في مجلة Scientific Reports، إلى مجموعة متزايدة من الأدبيات العلمية التي تسلط الضوء على العلاقة بين المجتمعات الميكروبية وإدراك الرائحة في الثدييات.

استخدم الباحثون، بقيادة كوني روخاس، باحث ما بعد الدكتوراه الذي يعمل جنبًا إلى جنب مع البروفيسور جوناثان آيسن، نهجًا متعدد الأوجه للتحقيق في إفرازات الغدة الشرجية لـ 23 قطة منزلية. ومن خلال تسلسل الحمض النووي، وقياس الطيف الكتلي، والزراعة الميكروبية، كان هدفهم كشف المواد الكيميائية الموجودة في الإفرازات وأصولها الميكروبية.

وكشفت النتائج أن روائح القطط تحتوي على خليط من المركبات العضوية المتطايرة، بما في ذلك الألدهيدات والكحوليات والإسترات والكيتونات. تلعب هذه الروائح دورًا حاسمًا في جوانب مختلفة من سلوك القطط، مثل تحديد المناطق، وجذب الشريك، وتنافر المنافس. على الرغم من أن أنظمة الشم البشرية تكافح لاكتشاف هذه الروائح، إلا أنها تحمل أهمية كبيرة في الحياة الاجتماعية للقطط.

ومن المثير للاهتمام أن الدراسة كشفت عن الطبيعة المتغيرة للغاية للميكروبات الحيوية للقطط، مع وجود خمسة أجناس من البكتيريا، وهي الوتدية، والباكتيرويدس، والمتقلبة، واللاكتوباسيلوس، والمكورات العقدية، التي تهيمن على التركيب العام. ومع ذلك، أظهرت القطط الفردية ملامح ميكروبية مميزة، مما يشير إلى مجموعة من العوامل التي تؤثر على تنوع الميكروبيوم الخاص بها، بما في ذلك العمر والسمنة والنظام الغذائي والصحة العامة والبيئة المعيشية.

علاوة على ذلك، حدد الفريق العديد من المركبات العضوية في إفرازات الغدة الشرجية، وأشار التحليل الجيني إلى أن هذه المواد الكيميائية قد يتم تصنيعها بواسطة البكتيريا الموجودة في الغدد الشرجية.

ومع التطلعات المستقبلية لتوسيع أبحاثهم، يهدف العلماء إلى تضمين حجم عينة أكبر من القطط المنزلية واستكشاف التواصل بالرائحة في الأنواع الأخرى داخل عائلة القطط.

أسئلة وأجوبة:

س: كيف تستخدم القطط الرائحة للتواصل؟

ج: تستخدم القطط الرائحة لتحديد أراضيها، وجذب الأصدقاء، وصد المنافسين.

س: ما هي أجناس البكتيريا الرئيسية الموجودة في إفرازات الغدة الشرجية للقطط؟

ج: أجناس البكتيريا السائدة التي تم تحديدها في الدراسة هي Corynebacterium، Bacteroides، Proteus، Lactobacillus، وStreptococcus.

س: هل الميكروبات الموجودة في القطط متسقة بين الأفراد؟

ج: لا، كشفت الدراسة عن ميكروبيومات شديدة التباين بين القطط الفردية، حيث تظهر القطط الأكبر سنًا بشكل عام ميكروبيومًا مختلفًا عن الحيوانات الأصغر سنًا.

س: ما هي العوامل التي يمكن أن تؤثر على التجمعات الميكروبية للقطط؟

ج: يعد النظام الغذائي للقطط، والظروف الصحية، والبيئة المعيشية العامة من بين العوامل التي قد تؤثر على التجمعات الميكروبية في القطط.

س: كيف تؤثر روائح القطط على سلوكها؟

ج: تعتبر المركبات العضوية المتطايرة الموجودة في روائح القطط جزءًا لا يتجزأ من السلوكيات المختلفة، بما في ذلك تحديد المناطق، وجذب الشريك، وتنافر المنافس.

المصدر: جامعة كاليفورنيا، ديفيس