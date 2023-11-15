يشهد Starfield الذي تم إصداره حديثًا انخفاضًا طفيفًا في عدد اللاعبين على Steam

Starfield، اللعبة المرتقبة التي طورتها Bethesda، أحدثت ضجة كبيرة أثناء إطلاقها على أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة Xbox قبل شهرين فقط. وسرعان ما أصبحت "أكبر عملية إطلاق للعبة Bethesda" في التاريخ، وحظيت باهتمام كبير وإثارة من اللاعبين. ومع ذلك، تظهر البيانات الحديثة انخفاضًا طفيفًا في عدد اللاعبين الذين يتعاملون مع Starfield، مع وجود عدد أكبر من الأفراد الذين يلعبون حاليًا لعبة RPG السابقة من Bethesda، Skyrim، على منصة Steam.

في الوقت الحاضر، هناك 15,386 لاعبًا يستكشفون عالم Skyrim، منهم 13,776 فردًا يلعبون إصدار الإصدار الخاص و1,610 مستخدمًا يستمتعون بإصدار 2011 الأصلي. تشير هذه الأرقام إلى قاعدة لاعبين أكبر مقارنة بعدد اللاعبين الحاليين في Starfield.

تضم ستارفيلد، بموضوعها الساحر لاستكشاف الفضاء، حاليًا 11,563 رائد فضاء نشطًا يستكشفون عالمها الواسع. وفي حين أن هذا الرقم لا يزال مثيرًا للإعجاب، إلا أنه لا يرقى إلى عدد لاعبي Skyrim على Steam. وصلت ذروة Starfield على مدار 24 ساعة إلى 23,920 لاعبًا، في حين بلغت الذروة على الإطلاق منذ صدورها 330,723 لاعبًا. على الرغم من تجاوز هذه القمم لسجلات Skyrim، فقد شهد العدد الإجمالي للاعبين في Starfield انخفاضًا بمرور الوقت.

تجدر الإشارة إلى أن إحصائيات اللاعب الخاصة بـ Starfield على وحدات تحكم Xbox وGame Pass قد توفر منظورًا مختلفًا. ومع ذلك، يظل الاختلاف في تفاعل اللاعبين بين اللعبتين على Steam جديرًا بالملاحظة، مع الأخذ في الاعتبار إصدار Starfield الأخير مقارنة بتاريخ Skyrim الأطول.

من حيث الجوائز، ستارفيلد تلقى ترشيحًا واحدًا فقط، أفضل لعبة تقمص أدوار، في جوائز اللعبة. تتضمن هذه الفئة إصدارات أخرى متوقعة للغاية مثل Baldur's Gate 3 وFinal Fantasy 16، والتي تعرض المنافسة الشديدة التي يواجهها Starfield في نوع ألعاب تقمص الأدوار.

أما بالنسبة لعشاق Elder Scrolls الذين ينتظرون لعبة Elder Scrolls 6 بفارغ الصبر، فإن إعلان الاستوديو عن تطوير اللعبة كان مدفوعًا بطلب المعجبين وربما بلمسة من الضغط. وفقًا للمصمم الرئيسي للعبة Skyrim، بروس نسميث، فقد تم الإعلان عن ذلك بسبب "انطفاء المذراة والمشاعل". بينما أكدت Bethesda الإصدار المستقبلي للعبة، فمن المحتمل أن يستغرق الأمر بعض الوقت قبل الكشف عن تحديثات مهمة حول تقدم Elder Scrolls 6.