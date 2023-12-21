يعود بروني جيمس إلى كرة السلة الجامعية بأداء يحطم الأرقام القياسية

عاد بروني جيمس، نجل أسطورة كرة السلة ليبرون جيمس، منتصرا إلى ملعب كرة السلة بالكلية بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها في وقت سابق من هذا العام. في أول مباراة جامعية له على الإطلاق، أظهر بروني مهاراته وكان له تأثير كبير على اللعبة.

أثناء اللعب في جامعة جنوب كاليفورنيا، سجل بروني رمية ثلاثية واحدة، ورمية حرة واحدة، وثلاث متابعات، وتمريرتين، وسرقتين، وكتلة واحدة في 3 دقيقة فقط من اللعب. على الرغم من أدائه المثير للإعجاب، إلا أن فريقه فشل في النهاية، وخسر أمام لونج بيتش ستيت 17-84 في الوقت الإضافي.

جاءت إحدى سرقات بروني في لحظة حاسمة من المباراة، مع بقاء 26 ثانية فقط في التنظيم، وكان فريق أحصنة طروادة متقدمًا بنقطة واحدة. ثم قام بعد ذلك بإحدى رميتين حرتين، لكن ماركوس تسوهونيس لاعب فريق لونج بيتش ستيت قام بتسديدة متعادلة قبل ثلاث ثوانٍ من نهاية المباراة. أظهرت المباراة مرونة بروني وتصميمه.

في وقت سابق من هذا الصيف، أصيب الطالب الجديد البالغ من العمر 18 عامًا بسكتة قلبية أثناء تدريب كرة السلة، وبعد ذلك تم تشخيص إصابته بعيب خلقي في القلب. وخضع للعلاج وحصل على تصريح من أطبائه لاستئناف مسيرته في كرة السلة في أواخر نوفمبر.

وأعرب بروني عن امتنانه لكل من دعمه خلال وقته الصعب. وشكر Mayo Clinic وعائلته وزملائه ومدربيه وأصدقائه على دعمهم ومساعدتهم التي لا تتزعزع.

تمثل هذه اللعبة علامة فارقة بالنسبة لبروني حيث حصل الآن على نقاط في الكلية أكثر مما حصل عليه والده ليبرون جيمس. في حين أن مسيرة ليبرون في كرة السلة أخذته مباشرة من المدرسة الثانوية إلى الدوري الاميركي للمحترفين، فإن بروني يشق طريقه الخاص في كرة السلة الجامعية.

إن عودة بروني إلى المحكمة ليست فقط شهادة على مثابرته ولكنها توفر أيضًا الأمل والإلهام للآخرين الذين يواجهون تحديات صحية مماثلة. وبينما يواصل رحلته الجامعية في كرة السلة، يتوقع المشجعون بفارغ الصبر رؤية نجم جديد لكرة السلة.