تتخذ مقاطعة مونتغومري إجراءات ضد حالات الاحتيال المتزايدة

ملخص: زادت حالات الاحتيال في سندات الملكية في مقاطعة مونتغومري من شكوى واحدة إلى اثنتين شهريًا في عام 2021 إلى شكاويين إلى ثلاث شكاوى أسبوعيًا. يسعى مسجل المقاطعة إلى زيادة الوعي بمبيعات العقارات الاحتيالية من خلال استخدام التوقيعات المزيفة والتوثيقات المهملة أو المتواطئة. يقوم مكتب المدعي العام لمقاطعة مونتغومري حاليًا بالتحقيق في عدة قضايا. يستكشف هذا المقال قضية الاحتيال في العقود، وتأثيرها على أصحاب العقارات، والإجراءات المتخذة لمكافحتها.

أصبح الاحتيال في السندات، وهو مخطط يتضمن تقديم سندات ملكية احتيالية، مصدر قلق متزايد في مقاطعة مونتغومري. غالبًا ما يستخدم الجناة سندات المطالبة بالاستقالة، وهي طريقة سريعة لنقل الملكية، مع التوقيعات والتوثيقات المزورة. بمجرد تسجيل الفعل، يحاول المحتال بيع العقار لمشترين غير متوقعين.

على الرغم من أن هذا ليس مخططًا جديدًا، إلا أن مكتب المدعي العام في مقاطعة مونتغومري كان يحقق بنشاط في حالات سندات الملكية الاحتيالية. وفي الواقع، كانت هناك لوائح اتهام سابقة تتعلق بمثل هذه الأنشطة. حدد مكتب مسجل المقاطعة العديد من الأفراد الذين يظهرون ككتاب عدل على المستندات دون تسجيل مناسب أو مع نشاط مشبوه.

يمكن أن يؤثر الاحتيال في سندات الملكية على أي شخص، ولكن العقارات المملوكة للمقيمين خارج المدينة أو تلك المعروضة للإيجار أو البيع معرضة للخطر بشكل خاص. غالبًا ما يستهدف المحتالون منصات مبيعات العقارات عبر الإنترنت مثل Trulia لتحديد الضحايا المحتملين. كما شهد مكتب مدقق حسابات مقاطعة مونتغومري، المسؤول عن إدارة نقل السندات بالمقاطعة، زيادة في عمليات نقل السندات الاحتيالية التي لا تلبي المتطلبات القانونية.

ولمكافحة هذه المشكلة، تم اتخاذ تدابير مختلفة. يقوم مكتب مسجل مقاطعة مونتغومري بتشغيل نظام إخطار مجاني يسمى نظام إخطار تنبيه الاحتيال (FANS) لإبقاء مالكي العقارات على اطلاع بأي ملفات مستندات تتعلق بممتلكاتهم. من خلال هذا النظام، يمكن لأصحاب العقارات اختيار تلقي تنبيهات أو رسائل عبر البريد الإلكتروني أو كليهما عند تقديم سند أو رهن عقاري أو امتياز على الطرود المسجلة الخاصة بهم.

يتم تشجيع مالكي العقارات على التسجيل في FANS إما من خلال الموقع الإلكتروني لمسجل المقاطعة أو في مكاتبهم. تلتزم المقاطعة برفع مستوى الوعي حول الاحتيال في السندات واتخاذ خطوات استباقية لحماية أصحاب العقارات من الوقوع ضحية لمثل هذه الأنشطة الاحتيالية.