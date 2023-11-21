سان خوسيه تكشف عن نسختها المخصصة من لعبة الاحتكار

من المقرر أن تقوم مدينة سان خوسيه برحلة مليئة بالحنين إلى الماضي مع إطلاق نسختها الخاصة من لعبة اللوحة الشهيرة Monopoly. تستبدل هذه الطبعة المخصصة المواقع التقليدية على اللوحة بمعالم محلية، مما يسمح للمقيمين والزوار على حد سواء باستكشاف المدينة بطريقة جديدة تمامًا.

أحد المعالم الأكثر شهرة في سان خوسيه، وينشستر ميستري هاوس، يحتل مركز الصدارة باعتباره موقع الممشى المرغوب. أعرب عمدة المدينة، مات ماهان، عن سعادته بالنسخة المخصصة، مشيرًا إلى أنها فرصة ممتازة للاحتفال بتاريخ سان خوسيه الغني وإنجازاته.

في هذا الإصدار الفريد، يصبح Original Joe's هو Park Place الجديد، بينما يحل VTA محل مواقع السكك الحديدية. تشعر وكالة النقل المحلية بسعادة غامرة بشأن هذا الإصدار وقد قامت بتغليف حافلة كاملة للترويج للعبة.

يعد مخبز بيترز، المشهور بكعكة اللوز المحروقة اللذيذة، أحد الأعمال المحلية المميزة الأخرى على لوحة اللعبة. لقد كان الطلب على الألعاب المخصصة هائلاً، مع بيع عدد كبير من الطلبات المسبقة في وقت قصير. أعربت هيلدا راميريز، وهي مواطنة من سان خوسيه، عن حبها لهذا المفهوم واشترت بفخر خمس ألعاب، معتبرة إياها أهم هدية عيد الميلاد في منطقة الخليج.

لقد اجتذب إصدار طبعة سان خوسيه زوارًا من كل مكان، بما في ذلك مجموعة من الأصدقاء الذين قادوا سياراتهم على طول الطريق من لينكولن، خارج سكرامنتو، للحصول على واحدة. ومع إدراج المعالم المألوفة التي تثير الشعور بالفخر، عبر هؤلاء الأفراد عن حماستهم ورضاهم.

وقد سبق لشركة Top Trumps USA، الشركة التي تقف وراء إنشاء هذه الإصدارات المخصصة، أن أصدرت إصدارات خاصة بالمدن مثل Napa Valley. ومع ذلك، تعتبر سان خوسيه أول مدينة رئيسية في منطقة الخليج تحصل على هذه المعاملة الخاصة. ذكر آرون جرين، ممثل شركة Top Trumps USA، التحديات التي تواجه تحديد الأماكن التي سيتم عرضها على اللوحة، حيث أن كل شخص لديه آراء مختلفة. ومع ذلك، فإن الهدف هو تخليد المعالم والشركات الهامة في المدينة، مما يضمن أن تتمكن الأجيال القادمة من الاستمتاع باللعبة والتعرف على قصة سان خوسيه الفريدة.

تتضمن نسخة سان خوسيه من مونوبولي معالم إضافية مثل Tech Interactive ومتحف اكتشاف الأطفال. تعمل هذه الإضافات على تعزيز تمثيل الثقافة والمعالم السياحية النابضة بالحياة في سان خوسيه.

دع هذه الطبعة المخصصة من Monopoly تكون شهادة على عظمة سان خوسيه ومكانتها كواحدة من أفضل الأماكن للعيش في البلاد.