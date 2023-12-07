ملخص: تعليم الأطفال كيفية التعامل مع الغضب بطريقة صحية يمكن أن يشكل تحديًا للآباء. شاركت إرين موريسون، مساعدة طبية وأم لطفلين، عبارة تستخدمها يوميًا لمساعدة أطفالها ونفسها على التغلب على الانهيارات. بقولها: "يمكنك أن تكون مجنونًا ولكن لا يمكنك أن تكون لئيمًا"، فهي تعلم أطفالها التعبير عن الغضب دون اللجوء إلى السلوك المؤذي.

في مقطع فيديو حديث على Instagram، ناقشت إيرين موريسون، المعروفة باسم @itstheconsciousmom، تأثير استخدام عبارة "يمكنك أن تكون مجنونًا ولكن لا يمكنك أن تكون لئيمًا" في إدارة الغضب. إنها تعتقد أنه ليس الأطفال فقط، بل البالغين أيضًا يمكنهم الاستفادة من هذه العبارة البسيطة والقوية. يعترف موريسون بأن العديد من البالغين يفتقرون إلى الأدوات اللازمة للتحكم في الغضب وأن الأطفال يتعلمون من مراقبة والديهم.

يؤكد موريسون على أهمية إدراك البالغين لاحتياجاتهم الخاصة عندما يغضبون. من خلال فهم ومعالجة هذه المشاعر الأساسية، يمكن للوالدين توجيه أطفالهم بشكل أفضل خلال غضبهم. وتقترح أن تسأل نفسك: "ما الذي تحتاجه عندما تكون غاضبًا؟" من أجل توفير رعاية عاطفية فعالة لكل من البالغين والأطفال.

علاوة على ذلك، يؤكد موريسون على أهمية نمذجة السلوك المناسب عند الغضب. إنها تشجع التواصل، أو طلب المساعدة، أو قضاء بعض الوقت بمفردها، أو الانخراط في أنشطة مستقلة كآليات صحية للتكيف. ومن خلال عرض هذه البدائل، يستطيع الآباء تعليم أطفالهم كيفية التعامل مع الغضب بطريقة بناءة.

وقد لاقى هذا النهج في إدارة الغضب صدى لدى الكثيرين، كما علق موريسون على منشوره على إنستغرام. وقد أشاد الآباء والمعلمون بأهمية هذه النصائح، مشيرين إلى أنه ليس الأطفال فقط، ولكن أيضًا البالغين يمكنهم الاستفادة من تعلم طرق صحية لمعالجة المشاعر. إنهم يقدرون كيف توفر هذه العبارة البسيطة حدودًا واضحة للأطفال بينما تسمح لهم أيضًا بالتعبير عن غضبهم.

في الختام، تعليم الأطفال إدارة الغضب بشكل صحي أمر ضروري لنموهم العاطفي. باستخدام عبارات مثل "يمكنك أن تكون مجنونًا ولكن لا يمكنك أن تكون لئيمًا"، يمكن للوالدين توجيه أطفالهم نحو التعبير عن الغضب دون اللجوء إلى السلوك المؤذي أو العدواني. من المهم جدًا أن يكون البالغون قدوة يحتذى بها وأن يأخذوا الوقت الكافي لتلبية احتياجاتهم العاطفية أيضًا. يمكن لهذه التحولات الصغيرة في النهج أن تحدث تغييرًا دائمًا وتعزز بيئة عاطفية صحية لكل من الأطفال والكبار.