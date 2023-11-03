Call of Duty Modern Warfare 3 تزيل ميزة ضبط الأسلحة لصالح تحسينات صانع الأسلحة

من المقرر إصدار لعبة Call of Duty Modern Warfare 3، التي طورتها شركة Sledgehammer Games بالتعاون مع Infinity Ward، الأسبوع المقبل. تحسبًا لإطلاق اللعبة، شاركت Sledgehammer Games تفاصيل حول نظام التقدم في اللعبة وGunsmith، وهي الشاشة داخل اللعبة لتخصيص الأسلحة. ومع ذلك، هناك ميزة تخصيص ملحوظة واحدة ستكون غائبة عن لعبة هذا العام: ضبط الأسلحة.

وفقًا لما نشرته مدونة Sledgehammer Games، فإن قرار إزالة ميزة ضبط الأسلحة كان يعتمد على تعليقات المجتمع. أقر المطورون بأن ضبط الأسلحة، الموجود في الإصدارات السابقة مثل Modern Warfare II، لم يكن بديهيًا كما كانوا يأملون. ونتيجة لذلك، قرروا التركيز على تحسين تجربة تخصيص Gunsmith بدلاً من ذلك. سينطبق هذا التغيير على أسلحة Modern Warfare II وModern Warfare III التي تستخدم التعديلات.

ستؤثر إزالة ضبط الأسلحة أيضًا على Call of Duty Warzone، وهو وضع المعركة الملكي الشهير، وسيكون بأثر رجعي على بنادق Modern Warfare 2. وهذا يعني أنه قد يتم إعادة ضبط عمليات التحميل المعدة مسبقًا والتي تحتوي على بنادق مضبوطة على إعدادات المخزون. يمكن للاعبين أن يتوقعوا تغييرات كبيرة في أداء السلاح نتيجة لذلك.

فيما يتعلق بطول مدة اللعب، فإن اللاعبين الذين طلبوا مسبقًا الإصدار الرقمي من Modern Warfare 3 تمكنوا بالفعل من الوصول إلى جزء اللاعب الفردي منذ يوم الخميس. ومع ذلك، أفاد بعض اللاعبين أن الحملة قصيرة نسبيًا، وتستمر حوالي 3 إلى 4 ساعات. على الرغم من أن المدة قد تبدو قصيرة، فمن المهم ملاحظة أن Modern Warfare 3 هي تكملة مباشرة للعبة Modern Warfare 2 التي صدرت في العام السابق.

أما بالنسبة لمستقبل سلسلة Call of Duty، فقد أكملت مايكروسوفت استحواذها على Activision Blizzard الشهر الماضي بعد معركة قانونية طويلة. على الرغم من هذا التغيير في الملكية، وافقت Xbox Game Studios وPlayStation على الحفاظ على وجود الامتياز على كلا النظامين الأساسيين، مما يضمن "التكافؤ بنسبة 100%" لـ Call of Duty عبر جميع وحدات التحكم.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو صانع الأسلحة في Call of Duty Modern Warfare 3؟

ج: صانع الأسلحة عبارة عن شاشة داخل اللعبة تتيح للاعبين تخصيص أسلحتهم.

س: ما هو ضبط الأسلحة؟

ج: ضبط الأسلحة هي ميزة تخصيص تتيح للاعبين إجراء تعديلات دقيقة على أداء السلاح.

س: هل ستؤثر إزالة ضبط الأسلحة على ألعاب Call of Duty السابقة؟

ج: نعم، سيكون التغيير بأثر رجعي على بنادق Modern Warfare 2 أيضًا.

س: ما هي مدة حملة اللاعب الفردي في Modern Warfare 3؟

ج: أبلغ اللاعبون عن مدة الحملة بحوالي 3 إلى 4 ساعات.