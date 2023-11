مقال جديد: حملة Xbox الترويجية للعبة Call of Duty: Modern Warfare III

By

قوبل مستخدمو Xbox بإعلان بارز اليوم يشجعهم على شراء Call of Duty: Modern Warfare III، أحدث إصدار في سلسلة الألعاب الشهيرة. أثارت شاشة البداية، التي ظهرت عند تشغيل وحدة التحكم، ردود فعل متباينة بين اللاعبين.

في حين أعرب بعض محبي Xbox عن حماسهم للحملة الجديدة وتبنوا الإعلان بفارغ الصبر، كان آخرون أقل حماسا. "هذا غبي. أنا لا ألعب Call of Duty؛ لم أشتري Call of Duty مطلقًا. لا ينبغي لي تشغيل جهاز Xbox الخاص بي وأول شيء أراه فعليًا هو إضافة للعبة، أو أي شيء في هذا الشأن،" تنفيس أحد المستخدمين غير الراضين.

تم إجراء مقارنات مع عرض ترويجي مماثل للعبة Starfield، وهي لعبة أخرى طال انتظارها، والتي تلقت معالجة قصيرة لشاشة البداية أثناء إطلاقها في سبتمبر. وقد أثيرت مخاوف بشأن احتمالية التدخل في مثل هذه الممارسات الإعلانية في المستقبل.

"لا أعتقد أن الأمر بهذه الأهمية إذا كان حدثًا أو إصدارًا للطرف الأول، لكن يمكنني أن أرى سبب عدم إعجاب الناس به،" تعاطف مستخدم آخر.

تواصلت IGN مع Xbox للتعليق ولكنها لم تتلق أي رد حتى وقت كتابة هذا التقرير.

بالإضافة إلى شاشة البداية، يقدم Xbox أيضًا خلفية ديناميكية قابلة للتنزيل تتميز بالشخصية المحبوبة Captain Price من امتياز Call of Duty.

تأتي هذه الدفعة الترويجية من Xbox لـ Call of Duty: Modern Warfare III في أعقاب استحواذ Microsoft مؤخرًا على Activision Blizzard مقابل مبلغ مذهل قدره 69 مليار دولار. في حين أن صفقة تسويق PlayStation لـ Call of Duty تمتد حتى عام 2024، فإن ملكية Xbox الجديدة لم تمنعهم من الترويج بنشاط لاستحواذهم على جوهرة التاج.

سيتم إصدار Call of Duty: Modern Warfare III على مراحل، بدءًا من الوصول المبكر إلى الحملة في 2 نوفمبر لعملاء الطلب المسبق. ستواصل اللعبة قصة Modern Warfare II وستقدم عناصر جديدة مثل Open Combat Missions، مع إتاحة اللعب الجماعي في 10 نوفمبر.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي لعبة Call of Duty: Modern Warfare III؟

ج: Call of Duty: Modern Warfare III هي لعبة فيديو تحظى بشعبية كبيرة وهي أحدث إصدار في سلسلة Call of Duty.

س: هل Call of Duty: Modern Warfare III متاحة على Xbox؟

ج: نعم، Call of Duty: Modern Warfare III متاحة على Xbox بالإضافة إلى منصات أخرى.

س: ما هي شاشة البداية؟

ج: شاشة البداية هي صورة أو إعلان يتم عرضه عند تشغيل تطبيق كمبيوتر أو وحدة تحكم.

س: متى سيتم إصدار Call of Duty: Modern Warfare III؟

ج: بدأ الوصول المبكر إلى الحملة في 2 نوفمبر 2022، مع إتاحة اللعب الجماعي في 10 نوفمبر 2022.

س: ما هو المبلغ الذي استحوذت عليه Microsoft من Activision Blizzard؟

ج: استحوذت Microsoft على Activision Blizzard مقابل 69 مليار دولار.

المصادر: IGN (https://www.ign.com)