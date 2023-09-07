علماء معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا يطورون تكنولوجيا الشبكات تحت الماء ذات الطاقة المنخفضة للغاية

نجحت مجموعة من العلماء من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) في اختبار تقنية رائدة للشبكات والاتصالات تحت الماء ذات الطاقة المنخفضة للغاية. من خلال الجمع بين المواد الكهروضغطية وتقنية مصفوفة Van Atta، ابتكر الفريق أجهزة يمكنها نقل الإشارات الصوتية على نطاق يزيد عن كيلومتر دون الحاجة إلى بطارية. تتكون مصفوفات Van Atta من عقد متصلة يمكنها إعادة توجيه الإشارات مرة أخرى إلى مصدرها، مما يجعلها أكثر كفاءة من الأجهزة الصوتية متعددة الاتجاهات التي تعاني من فقدان الطاقة ونطاقات اتصال أقصر.

قام الفريق ببناء مصفوفات Van Atta باستخدام أجهزة استشعار كهرضغطية ومحولات بين العقد لتجنب فقدان الطاقة. هذه المستشعرات الصوتية، التي تبلغ مساحتها حوالي ثلاثة أقدام مربعة، مستقلة عن الاتجاه وقادرة على عكس إشارات متزامنة متعددة تصل إلى خمسة كيلومترات. تم اختبار النظام على مسافة تصل إلى 300 متر في الميدان، وهو ما يزيد 15 مرة عن التصميمات السابقة باستخدام نفس القوة والإنتاجية. ويخطط الباحثون لاختبار النظام على نطاقات أطول من خلال التوجه على متن قارب.

تم تطوير هذه التقنية، المعروفة باسم Van Atta Acoustic Backscatter (VAB)، منذ خمس سنوات، ولم تصبح عملية إلا الآن. لقد قام الفريق بتقليل الطاقة المطبقة على العقد، مع الحفاظ على الكفاءة. يعد استهلاك الطاقة جزءًا صغيرًا مما هو مطلوب لأنظمة الاتصالات الأخرى تحت الماء. ويأمل الباحثون أنه بمجرد التحقق من صحة نماذجهم التي تظهر مدى يتراوح من أربعة إلى خمسة كيلومترات، يمكن استخدام أجهزة الاستشعار الخالية من البطاريات في تطبيقات مختلفة مثل قياس العناصر الحيوية للمحيطات، ونمذجة المناخ، ومراقبة السواحل، وتتبع الحياة البحرية، واستكشاف الكواكب الخارجية المائية أو أقمار.

وعلى الرغم من بعض التحديات التقنية التي يجب التغلب عليها، يعتقد العلماء أن هناك طريقًا واضحًا لنشر هذه التكنولوجيا في المستقبل القريب.

مصادر:

- باحثون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا يشرحون تفاصيل تقنية الشبكات تحت الماء ذات الطاقة المنخفضة للغاية (السجل)

– مصفوفات فان أتا: مصفوفات مثلثة من التصحيحات المصممة لإعادة توجيه الإشارات (مختبر الوسائط في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا)

– المواد الكهرضغطية: مواد تولد شحنات كهربائية عند تعرضها للطاقة الميكانيكية (بريتانيكا)