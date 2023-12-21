امرأة مسنة مفقودة في تامبا، فلوريدا

تبحث إدارة شرطة تامبا بنشاط عن امرأة تبلغ من العمر 72 عامًا اختفت من منزلها في جنوب تامبا. شوهدت ميريام نوردلينغر آخر مرة من قبل ابنتها، ليندسي ميرابال، في مباريات كرة القدم لأبنائها مساء الجمعة.

وصفت ليندسي ميرابال والدتها بأنها تمر بوقت عصيب من الناحية النفسية لكنها قالت إنها تبدو في حالة أفضل وكانت متفائلة عندما حضرت المباراة. ومع ذلك، أخذ الوضع منحىً آخر عندما عثر زوجها على ترتيبات نوم نوردلينغر المؤقتة في صباح اليوم التالي. لقد وضعت وسائد تحت الملاءات لتبدو وكأنها لا تزال في السرير.

التقط فيديو المراقبة نوردلينغر وهي تغادر منزلها حوالي الساعة 10:58 مساءً. يرتدي بدلة رياضية سوداء بالكامل. وأعرب أفراد عائلتها عن قلقهم بشأن صحتها، مشيرين إلى أنها قد تكون خائفة ومربكة.

ووصفت إدارة شرطة تامبا نوردلينغر بأنه يبلغ طوله 5 أقدام و7 أقدام، ويزن 127 رطلاً، وله شعر بني قصير، وأشقر، وعينين بنيتين.

بالإضافة إلى تفتيش الشرطة، تساعد في البحث مجموعة تدعى "نحن الأساسيون"، تتألف من أعضاء سابقين في مجال إنفاذ القانون والخدمة العسكرية. وشدد المحقق الخاص شونا فيكار على أهمية العثور على نوردلينغر خلال أول 24 إلى 48 ساعة.

إذا كان لديك أي معلومات أو رأيت ميريام نوردلينجر، فيرجى الاتصال بقسم شرطة تامبا على الرقم 813-231-6130.