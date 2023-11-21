جيسيكا جاجن: من ملكة جمال إنجلترا إلى مستكشفة الفضاء

جيسيكا جاجن، الفائزة السابقة بملكة جمال إنجلترا، في مهمة لكسر الحواجز وتحقيق حلمها في أن تصبح رائدة فضاء. بعد حصولها على شهادة في هندسة الطيران من جامعة ليفربول، وضعت جيسيكا نصب عينيها أن تصبح أول ملكة جمال في الفضاء. في الآونة الأخيرة، خطت خطوة كبيرة نحو تحقيق حلمها من خلال حصولها على فرصة "الطيران" على متن سفينة الفضاء بوينغ ستارلاينر في مركز كينيدي للفضاء في أورلاندو، الولايات المتحدة الأمريكية.

خلال زيارتها للولايات المتحدة، لم تتح لجيسيكا فرصة الطيران بمحاكاة ستارلاينر فحسب، بل ذهبت أيضًا إلى ما وراء الكواليس مع موظفي بوينغ الذين يعملون على تصميم وبناء مكوك فضائي. لقد انغمست في عالم استكشاف الفضاء، واكتسبت رؤى قيمة حول العمل الجاري في هذا المجال.

بالإضافة إلى الوقت الذي قضته في شركة Boeing، حصلت جيسيكا على جولة لكبار الشخصيات في مركز كينيدي للفضاء وأتيحت لها فرصة مذهلة لمشاهدة إطلاق صاروخين من ساحل فلوريدا الفضائي. لقد كانت رحلة أحلامها فاقت كل توقعاتها.

كمتحدثة رئيسية في مؤتمر Ascend في لاس فيغاس، والذي نظمته محطة الفضاء الدولية، شاركت جيسيكا شغفها بتعزيز النساء والأطفال في موضوعات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. هدفها هو تشجيع المزيد من الفتيات على ممارسة مهن في مجال الهندسة وكسر الصور النمطية المحيطة بهذه الصناعة.

منذ فوزها بلقب ملكة جمال إنجلترا، أصبحت جيسيكا نموذجًا يحتذى به للعلماء والمهندسين الطموحين. تهدف إلى استخدام منصتها لتثقيف الجيل القادم حول الفرص المتنوعة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والمهارات التي يمكن أن توفرها الهندسة. يركز مشروع جمال جيسيكا ذو الهدف المسمى The STEM Project على إلهام العقول الشابة وإظهار إمكانات أنواع مختلفة من الهندسة.

وبالنظر إلى المستقبل، تتطلع جيسيكا أيضًا إلى تقديم أفلام وثائقية تلفزيونية تعليمية واستكشاف التقنيات الجديدة. وإذا أتيحت لها الفرصة، فإنها ستقبل بفارغ الصبر فرصة السفر إلى الفضاء.

أكملت مركبة الفضاء ستارلاينر التابعة لشركة بوينغ بالفعل رحلتين تجريبيتين غير مأهولتين، ووصلت الثانية بنجاح إلى محطة الفضاء الدولية. تواصل جيسيكا السعي لتحقيق أحلامها، وستتنافس في مسابقة ملكة جمال العالم الـ71 في مومباي، الهند، في شهر مارس.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو حلم جيسيكا جاجن؟

ج: حلم جيسيكا جاجن هو أن تصبح رائدة فضاء وأن تكون أول ملكة جمال في الفضاء.

س: ما هي الخلفية التعليمية لجيسيكا؟

ج: حصلت جيسيكا جاجن على شهادة في هندسة الطيران من جامعة ليفربول.

س: ما هو جمال جيسيكا ذو المشروع الهادف؟

ج: مشروع جيسيكا للجمال الهادف يسمى مشروع العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، والذي يهدف إلى تثقيف الجيل القادم حول الأنواع المختلفة للهندسة والفرص المتاحة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

س: هل شاركت جيسيكا في أي أنشطة متعلقة بالفضاء؟

ج: نعم، أتيحت لجيسيكا فرصة الطيران بطائرة محاكاة لسفينة الفضاء بوينغ ستارلاينر وقامت بزيارة مركز كينيدي للفضاء، حيث شهدت إطلاق صاروخين.

مصادر:

Swns.com