أرقام قياسية من سمك الشبوط الغازي الذي تم صيده في نهر المسيسيبي

ملخص: نجح مسؤولو الحياة البرية في اصطياد عدد كبير من أسماك الشبوط الغازية من نهر المسيسيبي بالقرب من تريمبيلو بولاية ويسكونسن. قامت إدارة الموارد الطبيعية بولاية مينيسوتا بأكبر عملية صيد فردية لسمك الشبوط الغازي في ولاية مينيسوتا حتى الآن، بما في ذلك 296 سمكة شبوط فضي، و23 سمكة شبوط عشبي، و4 أنواع شبوط كبير الرأس. أصبحت أسماك الكارب هذه، التي تم استيرادها في الأصل إلى الولايات المتحدة للسيطرة على مشكلات تربية الأحياء المائية، تشكل تهديدًا للأنواع المحلية والنظم البيئية أثناء انتشارها شمالًا عبر الأنهار والجداول. تعتبر المعركة لإبعادهم عن منطقة البحيرات العظمى أمرًا بالغ الأهمية لحماية صناعة صيد الأسماك التي تبلغ قيمتها 7 مليارات دولار.

في إنجاز رائد، حقق مسؤولو الحياة البرية رقمًا قياسيًا في صيد سمك الشبوط الغازي في نهر المسيسيبي. نجحت إدارة الموارد الطبيعية في مينيسوتا في اصطياد إجمالي 296 سمكة مبروك فضي، و23 سمكة مبروك عشبي، و4 أسماك مبروك كبير الرأس بالقرب من تريمبيلو، ويسكونسن. يمثل هذا الحدث أكبر عملية صيد منفردة لسمك الشبوط الغازي في تاريخ مينيسوتا. يثير العدد الكبير من أسماك الكارب التي يتم صيدها مخاوف بشأن تأثيرها المحتمل على الأنواع المحلية والنظم البيئية.

وفي الأصل، تم استيراد هذا الكارب إلى الولايات المتحدة في الستينيات والسبعينيات بهدف حل المشكلات في مزارع الاستزراع المائي. ومع ذلك، من خلال الإطلاقات العرضية والفيضانات، وجدت طريقها إلى نهر المسيسيبي وانتشرت منذ ذلك الحين نحو الأنهار والجداول عبر القسم الأوسط من البلاد. يمكن لسمك الشبوط، المعروف بشهيته النهمة، أن يستهلك ما يصل إلى 1960٪ من وزن جسمه في اليوم الواحد. وهذا يجعلها ذات كفاءة عالية في التغلب على الأنواع المحلية وتعطيل النظم البيئية المائية.

على الرغم من عدم توفر تقدير دقيق لأعداد الكارب الغازية في الولايات المتحدة، إلا أنه يعتقد أنها بالملايين. ويشعر مسؤولو الحياة البرية بالقلق بشكل خاص بشأن إبعادهم عن منطقة البحيرات العظمى، لأن وجودهم قد يشكل تهديدًا كبيرًا لصناعة صيد الأسماك في المنطقة، والتي تقدر قيمتها بـ 7 مليارات دولار.

أشارت جريس لوبناو، منسقة أسماك الكارب الغازية في مينيسوتا، إلى أنه على الرغم من أن عدد أسماك الكارب التي تم صيدها يثير القلق، فمن المحتمل أنها انتقلت إلى أعلى النهر ولم تفقس في مياه مينيسوتا. يظل اتخاذ تدابير استباقية لمنع المزيد من الانتشار والسيطرة على أعداد سمك الشبوط الغازي يمثل أولوية قصوى لمسؤولي الحياة البرية.