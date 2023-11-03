المركبة الفضائية لوسي تكتشف رفيق القمر الصغير أثناء زيارة الكويكب

في اكتشاف رائع لمركبة لوسي الفضائية التابعة لناسا، تم الكشف عن أن كويكبًا صغيرًا يُدعى دينكينيش لديه صديق مصغر خاص به. تم هذا الاكتشاف خلال تحليق بالقرب من دينكينيش، الذي يقع على بعد 300 مليون ميل في حزام الكويكبات الرئيسي وراء المريخ.

والتقطت المركبة الفضائية لوسي صورة لزوج الكويكبات عندما كانت على بعد حوالي 270 ميلا منهم. أكد تحليل البيانات والصور المرسلة إلى الأرض أن قطر دينكينيش لا يتجاوز نصف ميل (790 مترًا)، في حين أن حجم القمر المرافق له يبلغ عُشر ميل (220 مترًا) صغيرًا.

يجلب هذا الاكتشاف غير المتوقع إثارة جديدة لمهمة لوسي، المصممة لدراسة كويكبات طروادة الأكبر حجمًا والأكثر غموضًا والتي تقع بالقرب من كوكب المشتري. تم إطلاق لوسي في عام 2021، ومن المتوقع أن تصل إلى أول كويكبات طروادة في عام 2027، وتجري استكشافًا مكثفًا لمدة ست سنوات على الأقل. كان من المقرر في الأصل استهداف سبعة كويكبات، وقد وسعت المهمة قائمتها لتشمل الآن ما مجموعه 11 هدفًا.

ومن المثير للاهتمام أن اسم دينكينيش يحمل أهمية لأنه يعني "أنت رائع" في اللغة الأمهرية الإثيوبية. تتوافق أهمية هذا الاكتشاف حقًا مع اسمه، حيث أعرب هال ليفيسون، العالم الرئيسي في معهد أبحاث الجنوب الغربي، عن تعجبه في بيان له.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي المركبة الفضائية لوسي؟

ج: المركبة الفضائية لوسي هي مهمة تابعة لوكالة ناسا مصممة لدراسة كويكبات طروادة، التي تقع بالقرب من كوكب المشتري.

س: ما هو حجم كويكب دينكينيش ورفيقه القمر؟

ج: يبلغ قطر دينكينيش نصف ميل فقط (790 مترًا)، في حين يبلغ حجم رفيقه على القمر عُشر الميل (220 مترًا) فقط.

س: ما أهمية اسم دينكينيش؟

ج: اسم دينكينيش يعني "أنت رائع" في اللغة الأمهرية الإثيوبية.