يعود المليونيرات إلى مدينة نيويورك مع مغادرة أصحاب الدخل المنخفض

يكشف تقرير حديث صادر عن معهد السياسة المالية غير الربحي عن اتجاه مفاجئ في مدينة نيويورك: يتدفق المليونيرات عائدين إلى المدينة بينما يغادر السكان الذين يكسبون أقل من 172,000 ألف دولار. وتشير هذه الظاهرة إلى تحول كبير في المشهد الاقتصادي للمدينة.

وبينما شهدت مدينة نيويورك فترة وجيزة من الراحة لأصحاب الدخل المنخفض خلال الوباء، فإن أصحاب الدخل الأعلى يعودون الآن ويشهدون نموًا في ثرواتهم. ويظهر تحليل التقرير لبيانات ACS أنه على الرغم من خسارة 2,400 مليونير في الفترة من 2020 إلى 2022، فقد اكتسبت المدينة 17,500 مليونير خلال نفس الفترة.

وفي المقابل، يختار سكان نيويورك من ذوي الدخل المنخفض مغادرة المدينة. ويسلط التقرير الضوء على أن الأفراد الذين يتراوح دخلهم بين 32,000 ألف دولار و65,000 ألف دولار كانوا الأكثر عرضة للهجرة. تم نقل أكثر من 65,000 من سكان نيويورك في فئة الدخل هذه من عام 2017 إلى عام 2022، مقارنة بما يزيد قليلاً عن 50,000 من سكان نيويورك الذين يكسبون أكثر من 172,000 دولار. في المجمل، غادر المدينة ما يقرب من 200,000 ألف من سكان نيويورك الذين يقل دخلهم عن 172,000 ألف دولار خلال فترة الخمس سنوات تلك.

ويمكن أن تعزى الأسباب الكامنة وراء هذا التفاوت إلى الانتعاش الاقتصادي الذي شهدته نيويورك في أعقاب الوباء. في البداية، شهدت المدينة نزوحًا جماعيًا لأصحاب الدخل المرتفع الذين كانوا قادرين على العمل عن بعد. ونتيجة لذلك، انخفضت الإيجارات وتمكن بعض السكان من تحمل تكاليف السكن الذي لم يكن من الممكن تحقيقه في السابق. ومع ذلك، انعكس الوضع في النهاية حيث بدأت الإيجارات في الارتفاع مرة أخرى. وفي أكتوبر 2023، ارتفع متوسط ​​سعر الإيجار في مانهاتن بنسبة 4.6% مقارنة بالعام السابق.

ويسلط التقرير الضوء أيضًا على فجوة الثروة المتزايدة في المدينة. وبينما شهد سكان نيويورك الأثرياء ارتفاع دخولهم بشكل كبير، كافحت الطبقة الوسطى لمواكبة ارتفاع التكاليف. أدى المشهد الاقتصادي المتغير إلى رحيل الطبقة الوسطى، مما خلق فرصًا لأصحاب الملايين للانتقال والمساهمة في إيرادات المدينة.

ومن المثير للاهتمام أنه حتى عندما تم رفع الضرائب على الأفراد ذوي الدخل الأعلى، فإنهم لم يهربوا من المدينة. ويشير التقرير إلى أنه حتى لو انتقلوا، فمن المرجح أن ينتقلوا إلى الولايات التي تفرض ضرائب مرتفعة، مما يشير إلى أن فرض الضرائب على الأثرياء يمكن أن يكون حلاً قابلاً للتطبيق لمعالجة عدم المساواة وتوليد الإيرادات للمدينة.

باختصار، لقد تغيرت ديناميكيات اقتصاد مدينة نيويورك، مع عودة أصحاب الملايين ومغادرة أصحاب الدخل المنخفض. ويسلط هذا الاتجاه الضوء على التحديات التي تواجهها الطبقة الوسطى والتفاوت المتزايد في الثروة داخل المدينة.