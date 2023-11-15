تقوم Microsoft بدمج خدمات إدارة المشاريع لتعزيز تعاون الفريق

تعمل Microsoft على تبسيط خدمات إدارة المشاريع الخاصة بها لتحسين الكفاءة والتعاون للفرق الصغيرة والشركات. أعلنت Microsoft مؤخرًا في حدث Ignite الخاص بالشركة، أنها ستقوم بدمج أدوات إدارة المهام والتخطيط الخاصة بها، بما في ذلك Microsoft To Do، وMicrosoft Planner، وMicrosoft Project للويب، في تجربة موحدة تسمى Microsoft Planner.

سيتم إطلاق تجربة Microsoft Planner الجديدة في البداية ضمن تطبيق Planner في Microsoft Teams في ربيع عام 2024، يليها إصدار ويب في وقت لاحق من العام. سيتم أيضًا إعادة تسمية المهام الموجودة بواسطة Planner وتطبيقات To Do في Microsoft Teams تحت اسم "Planner". علاوة على ذلك، سيخضع Microsoft Project للويب لعملية إعادة تسمية مماثلة ليصبح Planner في الأشهر المقبلة. يمكن للمستخدمين الحاليين أن يتوقعوا الاحتفاظ بإمكانية الوصول إلى نفس الميزات بعد التحديث.

من خلال تكامل القدرات المدعمة بالذكاء الاصطناعي، يهدف Microsoft Planner إلى توفير نظام أساسي مركزي لإدارة العمل عبر مجموعة متنوعة من الموظفين، بدءًا من العاملين في مجال المعلومات إلى العاملين في الخطوط الأمامية ومديري المشاريع. ستعمل الميزات الجديدة على تسهيل اكتشاف المهام، وتوفير أدوات الجدولة وتوفير الموارد لإنشاء خطط المشروع، وتقديم تكامل للذكاء الاصطناعي يسمى Copilot. سيساعد برنامج Copilot المستخدمين في إنشاء الخطة من خلال المطالبات النصية واقتراح الأهداف واقتراح مهام جديدة مع تطور الخطط.

على الرغم من ندرة التفاصيل المحددة حول تجربة Planner الجديدة، فمن غير الواضح ما إذا كان سيتم التخلص التدريجي من أي ميزات من تطبيقات Planner وTo Do الحالية. ومع ذلك، فإن قرار Microsoft بتوحيد أدوات التخطيط الخاصة بها يشير إلى تحرك استراتيجي للتنافس بشكل أكثر فعالية ضد عروض إدارة المهام المنافسة مثل Trello وAsana وAirtable. ومن خلال دمج منتجاتها، تهدف Microsoft إلى توفير حل شامل يوفر إمكانات قابلة للمقارنة مع الاستفادة من مجموعتها الشاملة من أدوات الإنتاجية.

الأسئلة المتكررة

1. متى ستكون تجربة Microsoft Planner الجديدة متاحة؟

سيتم إطلاق تجربة Microsoft Planner الجديدة في ربيع 2024 ضمن تطبيق Planner في Microsoft Teams.

2. هل سيكون هناك إصدار ويب لبرنامج Microsoft Planner الجديد؟

نعم، سيتبع إصدار الويب من Microsoft Planner الجديد الإصدار الأولي في Microsoft Teams في وقت لاحق من نفس العام.

3. ما هي التغييرات التي ستطرأ على المهام الموجودة بواسطة تطبيقات Planner وTo Do؟

ستتم إعادة تسمية تطبيقات المهام الموجودة بواسطة Planner وTo Do في Microsoft Teams لتصبح "Planner".

4. هل سيتم أيضًا إعادة تسمية Microsoft Project للويب ليصبح Planner؟

نعم، سيخضع Microsoft Project للويب أيضًا لعملية إعادة تسمية ليصبح Planner في الأشهر القادمة.

5. كيف سيتم دمج الذكاء الاصطناعي في تجربة Microsoft Planner الجديدة؟

ستتضمن تجربة Planner الجديدة إمكانات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل تكامل الذكاء الاصطناعي المسمى Copilot. سيساعد Copilot المستخدمين في إنشاء الخطة من خلال المطالبات النصية واقتراح الأهداف واقتراح مهام جديدة.