تواجه Microsoft انتقادات بسبب حظر وحدات تحكم الطرف الثالث، والحد من إمكانية الوصول إلى الألعاب

واجهت Microsoft، المعروفة بجهودها في مجال إمكانية الوصول إلى ألعاب الفيديو، مؤخرًا رد فعل عنيفًا لحظر استخدام وحدات تحكم تابعة لجهات خارجية على وحدات تحكم Xbox الخاصة بها. وبينما تدعي الشركة أن الحظر يهدف إلى الحفاظ على جودة وسلامة وحدات التحكم الخاصة باللاعبين، إلا أنها أثارت مخاوف بين اللاعبين المعاقين الذين يعتمدون على هذه الأجهزة لأسباب تتعلق بإمكانية الوصول.

غالبًا ما يتم التغاضي عن إمكانية الوصول في الألعاب، ولكنها تمثل جانبًا مهمًا من جوانب الاندماج الاجتماعي للأفراد ذوي الإعاقة. ومع وجود الملايين من الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك 6.2 مليون في كندا و61 مليون في الولايات المتحدة، فمن الأهمية بمكان ضمان حصولهم على فرص مجدية للمشاركة في أشكال الترفيه التي يسهل الوصول إليها.

في عام 2018، حققت Microsoft تقدمًا كبيرًا في إمكانية الوصول إلى ألعاب الفيديو من خلال تقديم وحدة تحكم Xbox Adaptive. تسمح وحدة التحكم القابلة للتخصيص للاعبين بتوصيل الأجهزة الخارجية مثل دواسات القدم وعصا التحكم والأزرار والمفاتيح، مما يتيح للأفراد الذين يعانون من إعاقات حركية ممارسة الألعاب. كان إصدار وحدة التحكم Xbox Adaptive بمثابة علامة فارقة لإمكانية الوصول في الألعاب وحظي بإشادة واسعة النطاق.

ومع ذلك، فإن الحظر الذي فرضته Microsoft مؤخرًا على وحدات التحكم التابعة لجهات خارجية يُنظر إليه على أنه خطوة إلى الوراء في التزامها بإمكانية الوصول. على الرغم من أن الأجهزة المتوافقة مع وحدة تحكم Xbox Adaptive معفاة من الحظر، إلا أنها تحد من الخيارات المتاحة للاعبين المعاقين الذين يعتمدون على أجهزة خارجية أخرى. الإعاقة فردية، وما يصلح لشخص ما قد لا يصلح لشخص آخر. لا تعد وحدة التحكم التكيفية Xbox حلاً عالميًا.

علاوة على ذلك، هناك جوانب سلبية لوحدة التحكم Xbox Adaptive Controller نفسها. وهو غير متوافق مع جميع الأجهزة الخارجية، مثل فئران الكمبيوتر، والتي قد يفضلها بعض اللاعبين. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تشكل تكلفة وحدة التحكم وملحقاتها عائقًا أمام العديد من الأفراد ذوي الإعاقة، الذين هم أكثر عرضة للعيش في فقر ويكسبون أقل من نظرائهم غير المعاقين.

يسلط رد الفعل العنيف ضد الحظر الذي فرضته Microsoft الضوء على الإشراف التاريخي على اللاعبين المعاقين من قبل صناعة ألعاب الفيديو. يشعر اللاعبون ذوو الإعاقة بالقلق بحق بشأن التأثير على إمكانية الوصول والقيود التي يفرضها. من الأهمية بمكان أن تتعرف الصناعة على احتياجات اللاعبين المعاقين وتلبيها لإنشاء بيئة ألعاب شاملة ويمكن الوصول إليها حقًا.