وضع اللعبة الجديد وتحديثات الوصول المبكر قادمة إلى لعبة ضد العاصفة

أعلن الناشر Hooded Horse أن اللعبة الشهيرة ضد العاصفة ستترك إمكانية الوصول المبكر الشهر المقبل مع تحديث 1.0 المرتقب. سيقدم هذا التحديث وضع لعب جديد تمامًا يسمى Queen's Hand، والذي تم تصميمه خصيصًا لتحدي اللاعبين ذوي الخبرة بقواعد ومكافآت فريدة.

ضد العاصفة، الموصوفة بأنها "باني مدينة خيالية مظلمة"، تغمر اللاعبين في عالم ما بعد نهاية العالم حيث يتعين عليهم إعادة بناء الحضارة في مواجهة الأمطار المدمرة. بصفته نائب الملك، يقود اللاعبون مجموعة متنوعة من الناجين بما في ذلك البشر والقنادس والسحالي والثعالب والخطافات. يجب عليهم معًا استعادة البرية وتأمين مستقبل للبشرية.

أحد الجوانب الأكثر إثارة في التحديث القادم هو إضافة يد الملكة. يقدم وضع اللعبة هذا للاعبين التحدي النهائي المتمثل في إعادة تشكيل ختم Adamantine خلال دورة واحدة. باعتبارها التحدي الأصعب في اللعبة، فإن يد الملكة ستدفع حتى اللاعبين الأكثر خبرة إلى أقصى حدودهم.

خلال فترة الوصول المبكر، شهدت لعبة ضد العاصفة تطورًا كبيرًا، مع تحديثات منتظمة للمحتوى كل أسبوعين. جلبت هذه التحديثات مجموعة واسعة من التغييرات الرئيسية والثانوية إلى اللعبة، بما في ذلك إضافة أنواع جديدة مثل شعب الثعلب وتحسينات على آليات نهاية اللعبة. صرح Hooded Horse أن إيقاع التحديث هذا سيستمر حتى الإصدار الكامل للعبة.

بفضل طريقة لعبها الجذابة وسردها الجذاب، اكتسبت لعبة "ضد العاصفة" قاعدة جماهيرية مخصصة. على Steam، تلقت اللعبة تقييمًا إيجابيًا للغاية من مراجعة المستخدمين بنسبة 95٪ من حوالي 14,500 مراجعة. أشاد اللاعبون بآليات بناء العالم الغامرة وطريقة اللعب الصعبة.

يمكن لعشاق لعبة against the Storm التطلع إلى الإصدار الرسمي للعبة في 8 ديسمبر. بالإضافة إلى توفرها على متجر Microsoft، ستنضم اللعبة أيضًا إلى مكتبة PC Game Pass، وذلك بفضل الشراكة الأخيرة مع Microsoft. سيؤدي هذا التعاون إلى إيصال اللعبة إلى جمهور أوسع وسيوفر لمشتركي Game Pass تجربة جديدة ومثيرة.

سواء كنت لاعبًا متمرسًا أو جديدًا في هذا النوع، يعد التحديث القادم للعبة "ضد العاصفة" بتقديم تجربة لعب لا تُنسى. استعد لمواجهة تحديات العالم المدمر وإعادة بناء الحضارة رغم كل الصعاب.

أسئلة وأجوبة

1. ما هو ضد العاصفة؟

ضد العاصفة هي لعبة بناء مدينة خيالية مظلمة حيث يقوم اللاعبون بإعادة بناء الحضارة في عالم ما بعد نهاية العالم الذي يعاني من أمطار لا هوادة فيها.

2. متى ستتوقف لعبة "ضد العاصفة" عن الوصول المبكر؟

من المقرر أن تترك لعبة against the Storm إمكانية الوصول المبكر وإصدار التحديث 1.0 في 8 ديسمبر.

3. ما هو اسم وضع اللعبة الجديد؟

يُطلق على وضع اللعبة الجديد اسم Queen's Hand وهو مصمم خصيصًا لتحدي اللاعبين ذوي الخبرة بقواعد ومكافآت فريدة.

4. ما هي المنصات التي ستكون ضد العاصفة متاحة عليها؟

ستكون لعبة against the Storm متاحة على متجر Microsoft وسيتم تضمينها أيضًا في مكتبة PC Game Pass.

5. ما هي التحديثات التي تم إجراؤها خلال فترة الوصول المبكر؟

أثناء الوصول المبكر، تلقت لعبة ضد العاصفة تحديثات منتظمة للمحتوى، بما في ذلك إضافة أنواع جديدة وتحسينات على آليات نهاية اللعبة.

مصادر: [IGN](https://www.ign.com/)