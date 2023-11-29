شائعات عن مكافآت Microsoft: ما الذي يمكن أن يتغير بالنسبة للاعبين

انتباه، اللاعبين وعشاق مايكروسوفت! اليوم، نحن هنا لمناقشة آخر الشائعات المحيطة ببرنامج Microsoft Rewards المحبوب. يبدو أن هناك تغييرات كبيرة تلوح في الأفق، بما في ذلك الاختفاء المحتمل لتطبيق Xbox والخطوط الأسبوعية. لكن لا تخف، لدينا كل التفاصيل هنا!

Microsoft Rewards: مقدمة سريعة للمبتدئين

بالنسبة لأولئك الذين ليسوا على دراية بالبرنامج، يتيح برنامج Microsoft Rewards للمستخدمين كسب النقاط من خلال إكمال المهام اليومية المختلفة على منصات Microsoft مثل:

- التسوق على متجر مايكروسوفت

– استخدام محرك البحث Bing

- اللعب على أجهزة إكس بوكس

يمكن بعد ذلك استبدال النقاط المتراكمة ببطاقات الهدايا واشتراكات Xbox Game Pass والعناصر الترويجية والعديد من المكافآت الأخرى.

الإعلان عن إيقاف تطبيق Xbox

انتشرت شائعة مستمرة مؤخرًا بخصوص الإيقاف الوشيك لتطبيق Microsoft Rewards على Xbox بدءًا من الشهر المقبل. وعثر لاعب برازيلي على رسالة مطولة عند إطلاق التطبيق، تشير إلى أن مايكروسوفت لن تدعمه بعد الآن اعتبارا من ديسمبر/كانون الأول.

نهاية الشرائط الأسبوعية؟

ومن بين المعلومات التي تم الكشف عنها، يبدو أيضًا أنه قد يتم التخلص من الخطوط الأسبوعية. وفي حين أن مايكروسوفت لم تؤكد ذلك رسميًا، إلا أنه يثير تساؤلات حول مستقبل التحديات والمهام التي تتيح للمستخدمين كسب تلك النقاط القيمة.

الأنشطة الجديدة المخطط لها في مركز "مكافآتي".

وعلى الرغم من الأخبار المثيرة للقلق، هناك جانب مضيء. تشير نفس الرسالة المذكورة سابقًا إلى أنه بعد إزالة تطبيق Xbox، ستتوفر أنشطة إضافية في مركز "My Rewards"، الذي يمكن الوصول إليه أسفل حساب اللعبة. وهذا يعني أن المستخدمين سيظلون قادرين على كسب النقاط على منصات أخرى أو من خلال مهام جديدة.

تحديات جديدة: إضافة الإثارة إلى جلسات الألعاب لدينا!

الأنشطة الجديدة: دعونا نأمل أن تكون أكثر إثارة للاهتمام وتسلية من الأنشطة السابقة للتعويض عن هذه الإزالة.

في الختام: هل يجب أن نقلق بشأن مكافآت Microsoft؟

باختصار، إذا كان إنهاء تطبيق Xbox يحدث بالفعل، فهذا لا يعني نهاية برنامج Microsoft Rewards ككل. قد يعني هذا التغيير ببساطة إعادة تنظيم نظام المكافآت في Microsoft وتعديل أساليب تجميع النقاط. نحتاج فقط إلى انتظار مزيد من المعلومات والتأكيدات الرسمية من الشركة الأمريكية لمعرفة المزيد عن مستقبل البرنامج. لذا، أيها اللاعبون، دعونا نتأكد من أن هذه التعديلات ستعزز تجربة اللعب لدينا.

أسئلة وأجوبة

س: كيف يمكنني كسب النقاط باستخدام Microsoft Rewards؟

ج: يمكنك كسب النقاط عن طريق التسوق في متجر Microsoft، واستخدام محرك بحث Bing، واللعب على Xbox.

س: ما الذي يمكنني استبدال نقاطي به؟

ج: يمكنك استبدال نقاطك ببطاقات الهدايا واشتراكات Xbox Game Pass والعناصر الترويجية والعديد من المكافآت الأخرى.

س: هل سيتم إيقاف تطبيق Xbox لبرنامج Microsoft Rewards؟

ج: وفقًا للشائعات، قد يتم إيقاف تطبيق Xbox الشهر المقبل، على الرغم من عدم وجود تأكيد رسمي من Microsoft.

س: هل سيتم القضاء على الخطوط الأسبوعية؟

ج: على الرغم من أنه لم يتم تأكيد ذلك رسميًا، إلا أن هناك شائعات تشير إلى إمكانية إزالة الخطوط الأسبوعية.

س: ماذا سيحدث بعد إزالة تطبيق Xbox؟

ج: ستتوفر أنشطة إضافية في مركز "مكافآتي"، مما يسمح للمستخدمين بمواصلة كسب النقاط على منصات أخرى أو من خلال مهام جديدة.