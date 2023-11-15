Azure AI تكشف النقاب عن الرسوم المتحركة الرمزية المتقدمة وأدوات الصوت المخصصة

قدمت Microsoft ميزتين مبتكرتين كجزء من مجموعة Azure AI الخاصة بها – AI Speech Text to Speech Avatar والصوت الشخصي. توفر هذه الأدوات إمكانيات مثيرة لإنشاء المحتوى، والتوليف الصوتي، والتجارب الرقمية، ولكنها تثير أيضًا اعتبارات أخلاقية مهمة.

يتيح Azure AI Speech Text to Speech Avatar للمستخدمين إنشاء صور رمزية واقعية يمكنها التحدث ببساطة عن طريق توفير الصور والبرنامج النصي. تستخدم أداة Microsoft نماذج متقدمة للتعلم الآلي لتحريك الصورة الرمزية وإنشاء كلام أصيل. تفتح هذه الميزة فرصًا لإنشاء مقاطع فيديو تدريبية وشهادات العملاء والمساعدين الافتراضيين.

أحد الجوانب الرائعة هو أن هذه الصور الرمزية يمكنها التحدث بلغات متعددة وحتى الرد على الأسئلة الخارجة عن النص باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي مثل OpenAI's GPT-3.5. يعمل هذا التنوع على توسيع التطبيقات المحتملة للأداة، مما يجعلها مفيدة لروبوتات الدردشة وسيناريوهات دعم العملاء التفاعلية.

على الرغم من أن Microsoft تعترف بإمكانية إساءة الاستخدام المرتبطة بتقنيات إنشاء الصور الرمزية، إلا أنها قامت بتنفيذ إجراءات وقائية. في البداية، ستكون الصور الرمزية المعدة مسبقًا فقط متاحة لمعظم مشتركي Azure. تقتصر الصور الرمزية المخصصة حاليًا على حالات استخدام محددة وتتطلب التسجيل. ويهدف هذا النهج الحذر إلى تجنب الاستغلال غير الأخلاقي للتكنولوجيا.

ومع ذلك، فإن إدخال إمكانات الرسوم المتحركة الرمزية هذه أثار مناقشات حول المخاوف الأخلاقية. على غرار إضراب SAG-AFTRA الأخير، حيث ناضل الممثلون من أجل الحصول على تعويض عن التشابهات التي يولدها الذكاء الاصطناعي، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو ما إذا كان ينبغي للشركات تعويض الأفراد عن استخدام شخصياتهم الافتراضية. ولا يزال موقف مايكروسوفت وعملائها بشأن هذه المسألة غير واضح.

إضافة جديدة أخرى إلى Azure AI هي الصوت الشخصي، وهو تحسين داخل خدمة الصوت العصبي المخصصة. يتيح الصوت الشخصي للمستخدمين تكرار أصواتهم لأغراض مختلفة، مثل المساعدين الصوتيين والدبلجة اللغوية والروايات الشخصية. تتخذ Microsoft الاحتياطات اللازمة لتجنب المضاعفات القانونية من خلال طلب موافقة صريحة في شكل بيان مسجل. يجب على المستخدمين أيضًا الموافقة على إرشادات الاستخدام المحددة، مما يضمن امتثال النماذج الصوتية لقيود معينة.

على الرغم من أن مايكروسوفت لم تقدم تفاصيل حول تعويض الجهات الفاعلة للاستفادة من مساهماتهم الصوتية الشخصية، إلا أنها تشير إلى نهج أكثر قياسًا مع هذه الميزة. تعطي الشركة الأولوية لموافقة المستخدم الصريحة والوصول عبر بوابات للحفاظ على السيطرة ومنع سوء الاستخدام.

ومع استمرار تطور أدوات الذكاء الاصطناعي القوية هذه، يبقى أن نرى كيف ستتعامل الصناعة ككل مع الاعتبارات القانونية والأخلاقية المرتبطة باستخدام المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي. قد تصبح الشفافية والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالتعويضات عوامل أساسية في الحفاظ على المعايير الأخلاقية وحماية حقوق الأفراد.

أسئلة وأجوبة

ما هي الصورة الرمزية لتحويل النص إلى كلام من Azure AI؟

Azure AI Speech Text to Speech Avatar هي أداة تقوم بإنشاء صور رمزية واقعية قادرة على التحدث. تستخدم الأداة نماذج التعلم الآلي لتحريك الصور الرمزية وإنشاء الكلام بناءً على البرنامج النصي المقدم.

ما هو الغرض من الصوت الشخصي في Azure AI؟

يعد Personal Voice أحد التحسينات ضمن خدمة الصوت العصبي المخصصة من Microsoft. فهو يتيح للمستخدمين تكرار أصواتهم لأغراض مختلفة، مثل إنشاء مساعدين صوتيين مخصصين، ودبلجة المحتوى إلى لغات مختلفة، وإنشاء روايات للقصص والكتب الصوتية والبودكاست.

كيف تعالج Microsoft المخاوف الأخلاقية باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي هذه؟

تدرك Microsoft احتمالية إساءة الاستخدام ونفذت إجراءات للتخفيف من المخاوف الأخلاقية. على سبيل المثال، الوصول إلى الصور الرمزية المخصصة محدود حاليًا، مما يتطلب حالات استخدام وتسجيل محددة. بالإضافة إلى ذلك، يجب على مستخدمي Personal Voice تقديم موافقة صريحة والالتزام بالإرشادات التي تقيد تطبيق الأصوات على أنواع معينة من المحتوى.