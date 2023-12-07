تستبدل Microsoft ميزة التعرف على الكلام لـ Windows بالوصول الصوتي على نظام التشغيل Windows 11

أجرت Microsoft تغييرًا كبيرًا على ميزات Windows الخاصة بها من خلال إيقاف ميزة التعرف على الكلام في Windows وتقديم Voice Access على Windows 11 23H2 وWindows 11 22H2. ويأتي هذا القرار كجزء من جهود الشركة لتعزيز خيارات الوصول للمستخدمين.

يعد Voice Access تجربة جديدة متوفرة على Windows 11، الإصدار 22H2، أو الأجهزة الأحدث. فهو يسمح للأفراد، بما في ذلك الأشخاص الذين يعانون من إعاقات حركية، بالتحكم في أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم وتأليف النص باستخدام أصواتهم. يمكن للمستخدمين أداء مهام مثل فتح التطبيقات والتبديل بينها، وتصفح الويب، وقراءة رسائل البريد الإلكتروني وإنشائها، كل ذلك باستخدام الأوامر الصوتية. تستخدم هذه الميزة تقنية التعرف على الكلام الحديثة الموجودة على الجهاز، مما يضمن التعرف الدقيق على الكلام حتى بدون الاتصال بالإنترنت.

إن تركيز Microsoft على إمكانية الوصول ليس بالأمر الجديد. وسلطت الشركة الضوء مؤخرًا على ميزات إمكانية الوصول التي أضافتها في عام 2023، بما في ذلك الوصول الصوتي والتسميات التوضيحية المباشرة وأصوات الراوي وملحقات الراوي. تهدف هذه الميزات إلى جعل Windows أكثر شمولاً وسهولة في الاستخدام للأفراد ذوي الاحتياجات المختلفة.

تم تقديم ميزة التعرف على الكلام في الأصل كتطبيق منفصل مع نظام التشغيل Windows Vista في عام 2006 لتحسين إمكانية الوصول. ومع ذلك، مع مرور الوقت، واجهت Microsoft تحديات تتعلق بإساءة استخدام هذه الميزة من قبل جهات التهديد. على الرغم من تحقيق إنجازات مثيرة للإعجاب في دقة التعرف على الكلام، مثل الحصول على أقل معدل خطأ في الكلمات في عام 2016، فقد قررت مايكروسوفت المضي قدمًا في استخدام Voice Access كبديل.

يتوافق هذا التغيير مع التزام Microsoft بالابتكار والتحسين المستمر. ويمكن للمستخدمين البقاء على اطلاع بأحدث التطورات والإعلانات الخاصة بالشركة من خلال زيارة الرابط المقدم.

في الختام، تم إهمال التعرف على الكلام في Windows لصالح Voice Access على Windows 11، مما يوفر خيارات وصول محسنة وتحكمًا محسّنًا في وظائف الكمبيوتر من خلال الأوامر الصوتية.