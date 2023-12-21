مايكروسوفت توقف منصة Windows Mixed Reality

أعلنت شركة مايكروسوفت عن إيقاف منصة Windows Mixed Reality الخاصة بها، مما يمثل نهاية مشروعها في مجال الواقع الافتراضي. قامت الشركة بتحديث قائمة ميزات Windows المهملة، بإضافة Windows Mixed Reality إلى جانب تطبيق Mixed Reality Portal وWindows Mixed Reality لـ Steam VR. ذكرت Microsoft أن Windows Mixed Reality يعتبر الآن "مهملاً" وستتم إزالته في إصدار مستقبلي من Windows.

تم إطلاق Windows Mixed Reality في البداية في عام 2017، وكان بمثابة استجابة Microsoft للمنافسين مثل HTC وOculus في سوق الواقع الافتراضي. أتاحت المنصة للمستخدمين إمكانية الوصول إلى الألعاب والتطبيقات والتجارب الأخرى داخل مساحة الواقع الافتراضي. قامت العديد من الشركات المصنعة للأجهزة، بما في ذلك Acer وDell وLenovo وAsus وHP وSamsung، بتطوير سماعات رأس للواقع المختلط متوافقة مع منصة Microsoft.

بينما يتم إيقاف Windows Mixed Reality الذي يركز على المستهلك، يبدو أن HoloLens 2 الذي يركز على المؤسسات من Microsoft سيستمر في الدعم. في وقت سابق من هذا العام، عرضت Microsoft ترقية مجانية لنظام التشغيل Windows 11 وقدمت العديد من التحسينات لـ HoloLens 2 بسعر 3,500 دولار.

تأتي هذه الخطوة في أعقاب التقليص التدريجي الذي قامت به Microsoft لقسم الواقع الافتراضي الخاص بها. في العام الماضي، ترك الرئيس السابق لشركة HoloLens، Alex Kipman، الشركة وسط مزاعم بسوء السلوك الجنسي. بالإضافة إلى ذلك، ألغت مايكروسوفت 10,000 وظيفة، مما أثر على الموظفين المشاركين في مشاريع الواقع المختلط مثل تطبيق AltspaceVR الذي توقف استخدامه الآن. ومع ذلك، لا تزال الشركة تستثمر في تطبيقات الواقع الافتراضي الأخرى. وقد طرحت مؤخرًا تطبيق Microsoft Mesh، الذي يتيح عقد اجتماعات افتراضية دون الحاجة إلى سماعة رأس. علاوة على ذلك، من خلال الشراكة مع Meta، تسمح Microsoft لمستخدمي Quest بالوصول إلى تطبيقات Office ومنصة Xbox Cloud Gaming الخاصة بها.

يعكس قرار Microsoft بإيقاف منصة Windows Mixed Reality تحولًا استراتيجيًا في التركيز نحو التطبيقات البديلة لتقنية الواقع الافتراضي.