تقوم Microsoft بالتخلص التدريجي من Windows Mixed Reality لصالح تطبيقات VR الأخرى

أعلنت Microsoft مؤخرًا أنها ستتوقف عن استخدام Windows Mixed Reality، إلى جانب تطبيق Mixed Reality Portal المصاحب لها وWindows Mixed Reality لـ Steam VR. وتمثل هذه الخطوة تحولًا كبيرًا في استراتيجية الواقع الافتراضي للشركة، حيث قدمت مايكروسوفت Windows Mixed Reality في عام 2017 للتنافس مع منافسي الواقع الافتراضي مثل HTC وOculus.

يوفر Windows Mixed Reality للمستخدمين إمكانية الوصول إلى العديد من الألعاب والتطبيقات والخبرات داخل مساحة الواقع الافتراضي. تعاونت Microsoft مع شركات مثل Acer وDell وLenovo وAsus وHP وSamsung لتطوير سماعات الواقع المختلط المتوافقة مع نظامها الأساسي. ومع ذلك، فقد اعتبرت الشركة الآن Windows Mixed Reality بمثابة "مهمل وستتم إزالته في إصدار مستقبلي من Windows".

على الرغم من الإلغاء التدريجي لـ Windows Mixed Reality، تظل Microsoft ملتزمة باستكشاف تطبيقات أخرى للواقع الافتراضي. أحد الأمثلة على ذلك هو تطبيق Microsoft Mesh، الذي يسمح للمستخدمين بالالتقاء في مساحة افتراضية دون الحاجة إلى سماعة رأس. بالإضافة إلى ذلك، شكلت Microsoft شراكة مع Meta، لتمكين مستخدمي Quest من الوصول إلى تطبيقات Office ومنصة Xbox Cloud Gaming.

يأتي هذا القرار في الوقت الذي تقوم فيه Microsoft بتقليص حجم قسم الواقع الافتراضي الخاص بها. وفي العام الماضي، ترك أليكس كيبمان، رئيس فريق HoloLens، الشركة بعد مزاعم بسوء السلوك الجنسي. علاوة على ذلك، ألغت مايكروسوفت 10,000 وظيفة، مما أثر على الموظفين العاملين في مشاريع الواقع المختلط، بما في ذلك تطبيق AltspaceVR المتوقف.

تجدر الإشارة إلى أن HoloLens 2 الذي يركز على المؤسسات لن يتأثر بإيقاف Windows Mixed Reality. وفي وقت سابق من هذا العام، قدمت مايكروسوفت العديد من الترقيات لسماعات الرأس، بما في ذلك ترقية مجانية لنظام التشغيل Windows 11.

يوضح قرار Microsoft بالتخلص التدريجي من Windows Mixed Reality تحول الشركة نحو تطبيقات وشراكات الواقع الافتراضي الأخرى. وفي حين أن هذا يمثل نهاية حقبة منصة الواقع المختلط المخصصة، فإنه يمهد الطريق أيضًا لفرص وابتكارات جديدة في مشهد الواقع الافتراضي.