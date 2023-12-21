تقوم Microsoft بالتخلص التدريجي من Windows Mixed Reality

اتخذت شركة Microsoft قرارًا بالتخلص التدريجي من نظام Windows Mixed Reality الخاص بها، وذلك وفقًا لتحديث قائمة ميزات Windows المهملة. يتضمن ذلك تطبيق Mixed Reality Portal وWindows Mixed Reality لـ Steam VR. ذكرت الشركة أن Windows Mixed Reality يعتبر "مهملًا وستتم إزالته في إصدار مستقبلي من Windows."

تم تقديم Windows Mixed Reality في البداية في عام 2017، وكان بمثابة محاولة من Microsoft للتنافس مع منافسي الواقع الافتراضي مثل HTC وOculus. كانت المنصة بمثابة بوابة لمجموعة متنوعة من الألعاب والتطبيقات والتجارب داخل مساحة الواقع الافتراضي. وكان متوافقًا أيضًا مع سماعات الواقع المختلط من شركات مثل Acer وDell وLenovo وAsus وHP وSamsung.

ومع ذلك، فإن الإلغاء التدريجي لـ Windows Mixed Reality لا يؤثر على جهاز HoloLens 2 الذي يركز على المؤسسات، والذي حصل على ترقية مجانية إلى Windows 11 في وقت سابق من هذا العام. تظل Microsoft ملتزمة باستكشاف التطبيقات الأخرى للواقع الافتراضي والواقع المعزز. على سبيل المثال، تعمل الشركة على تطوير تطبيق Microsoft Mesh، الذي سيمكن من عقد اجتماعات افتراضية دون الحاجة إلى سماعة رأس.

يأتي هذا القرار وسط العديد من التغييرات داخل قسم الواقع الافتراضي في Microsoft. أثر رحيل رئيس HoloLens Alex Kipman والجولة اللاحقة من تخفيض الوظائف على الفريق الذي يقف وراء مشاريع الواقع المختلط من Microsoft. على الرغم من هذه التطورات، واصلت مايكروسوفت متابعة الشراكات والتعاون في مجال الواقع الافتراضي. والجدير بالذكر أن الشركة تعاونت مع Meta للسماح لمستخدمي Oculus Quest بالوصول إلى تطبيقات Office ومنصة Xbox Cloud Gaming.

نظرًا لأن Microsoft تحول تركيزها بعيدًا عن Windows Mixed Reality، فإنها لا تزال تشارك بنشاط في تطوير واستكشاف تقنيات الواقع الافتراضي لمختلف التطبيقات.