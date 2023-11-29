تقديم Windows 11 Insider Preview Build 22635.2776: ميزات محسنة وتحديثات مثيرة

كشفت Microsoft مؤخرًا عن الإصدار المرتقب Windows 11 Insider Preview Build 22635.2776، المليء بالتحسينات المثيرة والوظائف الجديدة. يعالج هذا الإصدار الأخير، الذي يحمل عنوان التحديث KB5032292، العديد من المشكلات التي تمت مواجهتها في الإصدارات السابقة، مع تقديم مجموعة من الميزات الجديدة التي تعد بالارتقاء بتجربة المستخدم إلى المستوى التالي.

أحد التحسينات المذهلة هو التقدم الملحوظ في Windows Ink. بفضل إمكانات التعرف على خط اليد المحسنة، يمكن للمستخدمين الآن الاستمتاع بدقة متزايدة عند الكتابة بلغات متعددة. علاوة على ذلك، يقدم Windows Share تحسينات كبيرة، مما يسمح بالمشاركة السلسة مباشرةً مع قنوات Microsoft Teams المحددة والمحادثات الجماعية. أصبح التعاون مع الزملاء ومشاركة المحتوى أسهل من أي وقت مضى.

بالنسبة لعشاق مدير المهام المحبوب، يقدم هذا التحديث مجموعة من التحسينات المصممة لتلبية احتياجات المستخدمين المتميزين. تم تحسين ميزة تجميع العمليات، مما يجعلها أكثر فائدة وكفاءة. بالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ العديد من إصلاحات الأخطاء، ومعالجة مشكلات تلميحات أدوات سطح المكتب، ومشكلات التسميات التوضيحية المباشرة، ومشكلات السحب والإفلات التي أثرت على طريقة عرض المهام.

تنص Microsoft بحماس على أن نمو Windows Share يمكّن مستخدمي Microsoft Entra ID من مشاركة المحتوى ليس فقط مع جهات اتصال Microsoft Teams الخاصة بهم ولكن أيضًا مباشرةً إلى قنوات Microsoft Teams والمحادثات الجماعية. تفتح هذه الميزة المريحة طرقًا جديدة للتعاون السلس وتبادل المعلومات داخل نظام Windows البيئي.

من خلال توسيع حدود الكتابة اليدوية الرقمية، يدعم Windows 11 الآن الكتابة بالحبر بلغات ومناطق محلية مختلفة. يمكن للمستخدمين الاستمتاع بالتجربة السلسة للكتابة الرقمية بلغات مثل الصينية المبسطة (جمهورية الصين الشعبية)، والإنجليزية (أستراليا)، والفرنسية (فرنسا)، والألمانية (ألمانيا)، وغيرها الكثير. تقنية التعرف المحسنة، إلى جانب الإيماءات البديهية للحذف والاختيار وضم الكلمات وتقسيم الكلمات وإدراج الأسطر، تمنح المستخدمين قدرًا أكبر من التحكم والمرونة.

لضمان التحديثات السلسة وطرح الميزات، تحدد Microsoft أن جميع مستخدمي Windows Insider في قناة Beta سيكونون على نفس الإصدار (النسخة 22635.xxxx) من خلال حزمة التمكين. بالنسبة لأولئك الذين يسعون إلى أن يكونوا في طليعة تحديثات الميزات، يتوفر مفتاح تبديل لتلقي آخر التحديثات عندما تصبح متاحة.

يعد Windows 11 Insider Preview Build 22635.2776 بلا شك إصدارًا مثيرًا، حيث يدفع حدود الإنتاجية والتعاون وتجربة المستخدم. تواصل Microsoft تمكين مستخدميها من خلال الحلول المبتكرة، مما يجعل Windows 11 خيارًا مقنعًا للعصر الرقمي الحديث.

الأسئلة المتكررة

1. كيف يمكنني التحديث إلى Windows 11 Insider Preview Build 22635.2776؟

للتحديث إلى أحدث إصدار، انتقل إلى الإعدادات > Windows Update وتأكد من تشغيل مفتاح التبديل لتلقي آخر التحديثات. وستصلك التحديثات تدريجياً فور توفرها.

2. هل يمكنني المشاركة مباشرةً في قنوات Microsoft Teams ومحادثات جماعية محددة باستخدام Windows Share؟

نعم، مع أحدث إصدار من Windows 11 Insider Preview Build 22635.2776، يمكن للمستخدمين مشاركة المحتوى بسهولة مباشرة إلى قنوات Microsoft Teams المخصصة والمحادثات الجماعية، مما يعزز التعاون والتواصل داخل نظام Windows البيئي.

3. ما هي اللغات المدعومة للتعرف على الكتابة اليدوية في Windows Ink؟

يدعم Windows 11 الآن التعرف على خط اليد بالعديد من اللغات والمناطق، بما في ذلك الصينية المبسطة (جمهورية الصين الشعبية)، والإنجليزية (أستراليا)، والفرنسية (فرنسا)، والألمانية (ألمانيا)، وغيرها الكثير. يمكن للمستخدمين الاستمتاع بالتعرف الدقيق وعناصر التحكم المحسنة في الإيماءات للحصول على تجربة كتابة محسنة.