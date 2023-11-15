التحول الرقمي: تطورات الذكاء الاصطناعي تُحدث ثورة في العمل في عام 2024

مع اقترابنا من العام الجديد، يستمر تأثير تطورات الذكاء الاصطناعي على مختلف الصناعات في إعادة تشكيل الطريقة التي يتم بها العمل. تكشف Microsoft Ignite، وهي منصة تسلط الضوء على أحدث التقنيات التي طورتها Microsoft، عن الإمكانات الهائلة للذكاء الاصطناعي في تحويل عمليات العمل.

أحد أهم التطورات هو برنامج Copilot لـ Microsoft 365 من Microsoft، والذي يهدف إلى تقليل الديون الرقمية، وزيادة الإنتاجية، والسماح للأفراد بالتركيز على المهام البشرية الفريدة. توضح الأبحاث الحديثة التي تستخدم الدراسات الاستقصائية والتجارب الفوائد الملموسة لبرنامج Copilot:

– أبلغ 70% من المستخدمين عن زيادة في الإنتاجية، بينما أشار 68% إلى تحسن في جودة عملهم. بالإضافة إلى ذلك، ذكر 68% أن ذلك يحفز عمليتهم الإبداعية.

- بشكل عام، كان المستخدمون أسرع بنسبة 29% في مهام محددة مثل البحث والكتابة والتلخيص.

– مكّن برنامج Copilot المستخدمين من متابعة الاجتماعات الفائتة بشكل أسرع أربع مرات تقريبًا.

– أبلغ 64% من المستخدمين عن قضاء وقت أقل في معالجة رسائل البريد الإلكتروني.

– وجد 87% من المستخدمين أنه من الأسهل بدء المسودة الأولى باستخدام Copilot.

- أقر 75% من المستخدمين بأن برنامج Copilot يوفر الوقت من خلال تحديد موقع الملفات الضرورية بسرعة.

- أعرب 77% من المستخدمين عن عدم رغبتهم في التخلي عن برنامج Copilot بعد تجربة فوائده.

مع وجود أكثر من 100 إعلان إخباري في Microsoft Ignite، ينصب التركيز على جوانب متعددة لاستراتيجية الذكاء الاصطناعي المتقدم. تعمل Microsoft على إحداث ثورة في البنية التحتية السحابية من خلال تحسين الأجهزة والبرامج عبر كل طبقة. تؤكد شراكات الشركة مع OpenAI ودمج إمكانات ChatGPT في أدوات التعاون على التزامها بابتكار الذكاء الاصطناعي.

والجدير بالذكر أن مايكروسوفت أعلنت عن شريحتين جديدتين: Azure Maia وAzure Cobalt. Azure Maia عبارة عن شريحة AI Accelerator مصممة للتدريب السحابي والاستدلال على أعباء عمل الذكاء الاصطناعي، في حين أن Azure Cobalt عبارة عن شريحة سحابية أصلية مُحسّنة لأحمال العمل ذات الأغراض العامة. تعمل هذه الرقائق على تحسين الأداء وكفاءة الطاقة وفعالية التكلفة لخدمات Azure.

علاوة على ذلك، تعمل Microsoft على توسيع شراكاتها مع موفري خدمات السيليكون، مما يوفر للعملاء المزيد من خيارات البنية التحتية. يتضمن ذلك إضافة الأجهزة الافتراضية المتسارعة من AMD MI300X ومعاينة الأجهزة الافتراضية من سلسلة NVIDIA H100 وH200، المُحسّنة للتدريب والاستدلال على الذكاء الاصطناعي.

بالإضافة إلى ذلك، تمتد عروض Copilot من Microsoft إلى ما هو أبعد من الإنتاجية الفردية لتحويل العمليات التجارية لمختلف الأدوار والوظائف. تتضمن الأمثلة Copilot لـ Microsoft 365، وCopilot Studio، وCopilot for Service (دعم خدمة العملاء)، وCopilot في Microsoft Dynamics 365 Guides (للعاملين في الخطوط الأمامية).

ومع دخولنا عام 2024، من الواضح أن تطورات الذكاء الاصطناعي ستستمر في إحداث ثورة في العمل عبر الصناعات. إن الإمكانات التحويلية للتقنيات مثل Copilot وتركيز Microsoft على تحسين البنية التحتية السحابية تضمن قدرة الشركات على التكيف والازدهار في عصر الذكاء الاصطناعي.

أسئلة وأجوبة

ما هو مساعد الطيار لـ Microsoft 365؟

Copilot for Microsoft 365 هي أداة طورتها Microsoft تعمل على تقليل الديون الرقمية وزيادة الإنتاجية وتسمح للمستخدمين بالتركيز على مهامهم البشرية الفريدة.

ما هي فوائد استخدام مساعد الطيار؟

وفقًا لبحث أجرته Microsoft، أبلغ مستخدمو Copilot عن زيادة الإنتاجية، وتحسين جودة العمل، وتسريع إكمال المهام، وتقليل الوقت المستغرق في معالجة البريد الإلكتروني.

ما هي التطورات الجديدة في البنية التحتية السحابية من Microsoft؟

طرحت Microsoft شريحتين جديدتين، Azure Maia وAzure Cobalt، اللتين تعملان على تحسين أعباء عمل الذكاء الاصطناعي المستندة إلى السحابة. كما يقومون أيضًا بتوسيع الشراكات مع مزودي السيليكون لتزويد العملاء بمجموعة واسعة من خيارات البنية التحتية.

كيف تقوم Microsoft بتوسيع تجربة Copilot؟

تقدم Microsoft العديد من حلول Copilot لأدوار ووظائف مختلفة، بما في ذلك Copilot لـ Microsoft 365، وCopilot Studio للتخصيص، وCopilot for Service لدعم خدمة العملاء، وCopilot في أدلة Microsoft Dynamics 365 للعاملين في الخطوط الأمامية.

كيف ستحدث تطورات الذكاء الاصطناعي ثورة في العمل في عام 2024؟

ستستمر تطورات الذكاء الاصطناعي، مثل Copilot وتحسين البنية التحتية السحابية، في تبسيط العمليات وتحسين الإنتاجية وتشكيل مستقبل العمل عبر الصناعات في عام 2024 وما بعده.