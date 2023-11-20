موظفو OpenAI يهددون بالاستقالة، ويحثون على استقالة مجلس الإدارة للانضمام إلى الرئيس التنفيذي السابق ألتمان في Microsoft

في تحول مفاجئ للأحداث، تسببت رسالة من حوالي 500 موظف في OpenAI في إثارة ضجة داخل الشركة. وتكشف الرسالة، التي اطلعت عليها وسائل الإعلام المختلفة بما في ذلك رويترز، أن الموظفين على استعداد للاستقالة إذا لم يستقيل مجلس إدارة OpenAI. منطقهم؟ وهم يعتقدون أن مجلس الإدارة يفتقر إلى الكفاءة والحكم والرعاية اللازمة لمهمة الشركة وموظفيها.

ويأتي هذا التهديد مباشرة بعد إعلان مايكروسوفت عن تعيين الرئيس التنفيذي السابق لشركة OpenAI Sam Altman، إلى جانب مهندس معماري آخر من الشركة، كجزء من تغيير الشركة. صدمت الأخبار مجتمع الذكاء الاصطناعي وأثارت تساؤلات حول مستقبل OpenAI.

على الرغم من النزوح المحتمل للموظفين، تظل Microsoft ملتزمة بشراكتها مع OpenAI. أعرب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Microsoft، ساتيا ناديلا، عن سعادته بهذا التعاون وذكر أنه يتطلع إلى العمل مع الرئيس التنفيذي الجديد لشركة OpenAI، قائد Twitch السابق Emmett Shear.

تلقت شركة OpenAI، المعروفة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدية التي أنتجت نصوصًا وصورًا ومقاطع فيديو وموسيقى شبيهة بالإنسان، استثمارات بمليارات الدولارات من مايكروسوفت. وقد لعب عملاق التكنولوجيا دورًا مهمًا في دعم أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ OpenAI من خلال توفير القوة الحاسوبية اللازمة.

في حين أن الأسباب الدقيقة وراء رحيل ألتمان من OpenAI لا تزال غير واضحة، فقد ذكرت الشركة أنه "لم يكن صريحًا دائمًا في اتصالاته" مع مجلس الإدارة، مما أدى إلى فقدان الثقة في قدراته القيادية. أعرب ألتمان، الذي كان يناقش بنشاط المخاطر واللوائح المحتملة للذكاء الاصطناعي خلال جولته العالمية في وقت سابق من هذا العام، عن إعجابه بـ OpenAI على وسائل التواصل الاجتماعي بعد رحيله.

ردًا على الأحداث الأخيرة، وعد شير، الرئيس التنفيذي الجديد لشركة OpenAI، بالتحقيق في إقالة ألتمان ويخطط لتوظيف محقق مستقل للنظر في الموقف. يهدف Shear إلى إعادة بناء الثقة داخل الشركة وإجراء التغييرات اللازمة على فريق الإدارة والقيادة.

وبينما تواجه OpenAI هذه التحديات الداخلية، يظل مستقبل الشركة غير مؤكد. ومع ذلك، فإن الشراكة مع مايكروسوفت وتعيين رئيس تنفيذي جديد توفر فرصًا للنمو والتطور في مجال الذكاء الاصطناعي.

أسئلة وأجوبة

1. ما هو OpenAI؟

OpenAI هي شركة معروفة بتقدمها في مجال الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي.

2. لماذا يهدد موظفو OpenAI بالاستقالة؟

ويطالب الموظفون باستقالة مجلس إدارة OpenAI، قائلين إنهم يفتقرون إلى الكفاءة والحكم والاهتمام بمهمة الشركة وموظفيها.

3. من الذي عينته Microsoft من OpenAI؟

قامت شركة Microsoft بتعيين الرئيس التنفيذي السابق لشركة OpenAI Sam Altman ومهندس معماري آخر من الشركة.

4. ما هو موقف مايكروسوفت من الموقف؟

تظل Microsoft ملتزمة بشراكتها مع OpenAI وهي متحمسة للتعاون.

5. من هو الرئيس التنفيذي الجديد لشركة OpenAI؟

تم تعيين قائد Twitch السابق Emmett Shear كرئيس تنفيذي جديد لشركة OpenAI.