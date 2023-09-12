مايكروسوفت تستعد للكشف عن جهاز Surface Go 4 Tablet المحدث في حدث سبتمبر

تستعد شركة مايكروسوفت لحدثها المرتقب في 21 سبتمبر، حيث من المتوقع أن تكشف النقاب عن الجيل القادم من أجهزة Surface. في حين أن خطط Google وApple للأحداث الخاصة بكل منهما معروفة بالفعل، فقد تمكنت Microsoft من إبقاء منتجات Surface الخاصة بها طي الكتمان في الغالب. ومع ذلك، فقد سلط تقرير حديث من WinFuture الضوء على ما يمكن توقعه من هذا الحدث.

وفقًا للتقرير، ستطلق Microsoft ثلاثة منتجات Surface جديدة، ولكن لن يكون هناك جهاز لوحي Surface Pro 10 متطور كما توقع البعض. وبدلاً من ذلك، سيتم التركيز على جهاز Surface Go 4 الذي تمت ترقيته، والذي من المتوقع أن يكون أكثر ملاءمة للميزانية. على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كان سيتم تسميته بـ Surface Go 4، إلا أنه يشاع أن الجهاز اللوحي يحتوي على معالج Intel N200 SoC رباعي النواة من عائلة "Alder Lake N".

يقال إن جهاز Surface Go 4 سيوفر ثلاثة خيارات للتخزين: 64 جيجابايت و128 جيجابايت و256 جيجابايت، جميعها مقترنة بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 4 جيجابايت. ومن المتوقع أن يكون له تصميم مرئي مشابه لسابقه ومن المرجح أن يكون متاحًا للشراء في أكتوبر.

في حين أن الحدث قد لا يكون مبهرجًا مثل أحداث Microsoft السابقة، مع توقع ترقيات طفيفة فقط لجهاز Surface Laptop Go 2 وSurface Laptop Studio، إلا أنه لا يزال هناك احتمال لإعلان مفاجئ بخصوص تشكيلة Surface Pro. ومع ذلك، يبدو أن التركيز ينصب على جهاز Surface Go 4 الأقل تكلفة والمحمول، والذي يلبي احتياجات المستخدمين ذوي الاحتياجات الإنتاجية.

المصادر: وين فيوتشر